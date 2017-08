Trei licitatii pentru proiectul de modernizare a sistemului de apã si canal

joi, august 24, 2017, 3:00

SC Aquavas SA Vaslui are în procedurã de licitatie trei contracte din proiectul de reabilitare a sistemului de apã si canal. Contractele de proiectare, supervizare si publicitate deschid drumul lansãrii pe SEAP a celor cinci contracte de modernizare si extindere a sistemului de apã si canal din Vaslui, Bârlad, Husi si Negresti. Întârzierile foarte mari în implementarea proiectului nemultumesc tot mai multi vasluieni.

Demararea lucrãrilor de modernizare a retelelor de alimentare cu apã din centrele urbane este prioritatea zero pentru SC Aquavas Vaslui. Tn aceste zile, este in curs procedura de licitatie pentru trei contracte importante pentru reabilitarea retelelor de apã si canal. Primul contract priveste atribuirea activitãtii de proiectare, documentatie care vizeazã toate cele cinci contracte pe retele. Un alt contract se referã la supervizarea activitãtilor pe contractele de retele si un al treilea dosar priveste atribuirea contractului de publicitate. Toate aceste licitatii asigurã suportul necesar pentru lansarea pe SEAP a contractelor din cadrul proiectului de reabilitare a retelelor de apã si canal. Dacã procedura se desfãsoarã in conditii normale, fãrã contestatii si alte intarzieri, anul viitor, vor fi demarate efectiv lucrãrile de modernizare si extindere a sistemului de alimentare cu apã si canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. iActivitatea noastrã se axeazã la maxim pe indeplinirea indicatorilor tehnici, economici si financiari din cadrul proiectului pe retele. Astfel, ne aflãm in procedura de licitatie pentru trei contracte, urmand ca dupã atribuirea acestora sã fie initiate procedurile de licitatie pentru restul contractului. Este vorba despre cele cinci contracte pe retelei, explicã Daniela Grigoras, purtãtorul de cuvant al SC Aquavas Vaslui.

Oamenii nu mai au rabdare

Tntarzierea implementãrii programului de apã si canal nemultumeste tot mai multi cetãteni din municipiul Vaslui. Dacã statiile de tratare si epurare sunt in stadiul de receptie, lucrãrile de modernizare a retelelor de alimentare cu apã potabilã sunt intarziate foarte mult. iLa retele suntem mult in urmã. Abia acum se scoate la licitatie oferta pentru proiectare. Va mai dura un an de aici incolo panã cand vor incepe lucrãrile. Din aceastã cauzã, nu putem merge sã terminãm infrastructura pe unele strãzi, pentru cã nu ne dã voie legea. Oamenii pun presiune pe noi, pentru cã apa din fantani nu este potabilã. Avem mari probleme. Reteaua de gaze naturale s-a extins, iluminatul public a fost modernizat, dar din cauza programului de apã si canal nu putem turna asfalt. Dupã ce din cauza avizului ISU s-au pierdut doi ani cu implementarea programului de apã si canal, cand s-a ajuns la o intelegere in acest sens, respectivul document nu mai trebuiai, a spus Vasile Pavãl.

Contractul de finantare, semnat

La sfarsitul anului trecut, SC Aquavas SA Vaslui a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finantare pentru realizarea lucrãrilor de apã si canal, fazate din POS Mediu 2007 – 2014. Contractul a fost incheiat in data de 5 decembrie 2016, si are o valoare totalã de 355.927.333 lei. Contractul va asigura finantarea inclusiv a contractelor de lucrãri pentru reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apã si de canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. Este vorba despre cele cinci proiecte de retele din programul POS Mediu, care nu s-au realizat pe vechiul proiect si au fost mutate pe noul proiect finantat prin POIM 2014-2020. Tn municipiul Vaslui, proiectul de apã si canal prevede extindere cu 54,9 kilometri a retelei de apã, 310 cãmine de vane, 2.460 cãmine contorizare, 491 hidranti de incendiu si patru statii intermediare de clorinare. Tn municipiul Barlad, proiectul prevede extinderea cu 37 de kilometri a retelei de apã, 334 cãmine de vane, 541 hidranti de incendiu, 11 statii de hidrofor. Tn municipiul Husi, sistemul de alimentare cu apã potabilã va fi extins cu 15,9 kilometri de retea de apã, 131 cãmine de vane, 147 hidranti de incendiu, iar in orasul Negresti sistemul de alimentare cu apã potabilã va fi extins cu 11,6 kilometri de retea, iar sistemul de canalizare menajerã cu 16 kilometri.