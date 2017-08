Traficant de droguri condamnat, dar lãsat în libertate

vineri, august 18, 2017, 3:00

Un tânãr vasluian, Ionut Pãuc, a fost condamnat la 6 ani si 3 luni de închisoare cu executare pentru detinere si trafic de droguri de mare risc, «partenerul» sãu, Narcis Chiriac, cel care-l ajuta la portionarea cocainei în schimbul dozei zilnice, primind doar o condamnare de 4 luni de închisoare pentru detinere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu. Pãuc va rãmâne totusi liber, sub control judiciar, pânã la rãmânerea definitivã a sentintei, asta dupã ce, deja, a beneficiat de îngãduinta procurorilor DIICOT, care, încã de la retinerea sa, în luna ianuarie, au considerat cã poate fi cercetat în stare de libertate.

La jumãtatea lunii ianuarie a acestui an, doi tineri vasluieni, Ionut Pãuc si Narcis Chiriac, intrau in atentia procurorilor DIICOT, fiind suspectati de faptul cã ar fi incercat, pentru a face rost de bani pentru cocainã, cei doi fiind consumatori, sã vandã aceste droguri de mare risc si printre liceeni din Vaslui. Anterior, cei doi fuseserã urmãriti, iar discutiile lor inregistrate, in speranta cã va fi descoperitã si sursa de aprovizionare cu droguri, in aceste sens fiind efectuate nu mai putin de 17 inre gistrãri audio-video. Desi atat analizele toxico logice, cat si substantele descoperite cu ocazia perchezitiilor domiciliare sustineau aceastã ipo tezã, cei doi au fost cercetati in libertate, sub control judiciar, chiar si dupã ce au fost trimisi in judecatã pentru comiterea infractiunilor de deti nere de droguri de mare risc in vederea consu mului propriu si, in cazul lui Pãuc, de trafic de droguri de mare risc. Probele forte a dosarului au fost suma de 900 lei provenitã din vanzarea drogurilor cãtre un investigator sub acoperire, bani confiscati de procurori, si urmele de cocainã de pe douã farfurii din material ceramic, folosite la portio narea drogurilor. Pentru cã cei doi au colaborat cu anchetatorii si si-au recunoscut vina inclusiv in fata judecãtorilor, procesul a durat putin. În nicio lunã, judecãtorii Tribunalului Vaslui au pronuntat o primã sentintã in acest dosar. Complicele Narcis Chiriac, cel care ajuta la portionarea cocainei in schimbul dozei zilnice, a primit o condamnare de doar 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru detinere de droguri de mare risc in vederea consumului propriu. În schimb, Ionut Pãuc a fost condamnat la 6 luni de inchisoare pentru detinere de droguri de mare risc in vederea consumului propriu si la nu mai putin de 6 ani de inchisoare cu executare pentru infractiunea de trafic de droguri de mare risc. Cu toate cã, prin contopirea celor douã pedepse, a rezultat o condamnare totalã de 6 ani si 3 luni de inchisoare cu executare, judecãtorii vasluieni au decis ca Pãuc, traficantul de droguri in devenire sã rãmanã totusi in libertate, sub control judiciar, cel putin panã la rãmanerea definitivã a sentintei. Rãmane de vãzut dacã procurorii DIICOT, ori chiar cei doi condamnati, vor contesta, la Curtea de Apel Iasi, aceastã sentintã si dacã nu cumva, urmand exemplul altor ‘tovarãsi de suferintã’, va alege sã disparã. Este cazul unui alt amator de droguri, barlãdeanul Radu Octavian, care, dupã o primã condamnare cu suspendare primitã, a fost inculpat intr-un alt dosar de trafic de etnobo tanice, in care a primit 2 ani si 6 luni de puscãrie. Tanãrul, judecat in stare de libertate, a dispãrut inainte de pronuntarea sentintei, fiind cãutat international.