Toamna, se numãrã bobocii. Uneori, se mai si taie…

vineri, august 25, 2017, 3:00

Conducerea Organizatiei Judetene PMP Vaslui a actionat intens in ultima perioadã pentru pentru consolidarea in teritoriu a partidului, infiintand organizatii noi, astfel cã, la acest moment, cu putine exceptii, PMP are deja infiintate organizatii locale in toate orasele si municipiile si in cele mai multe dintre comunele vasluiene. Mai mult, in pregãtirea alegerilor pe plan judetean si a celor nationale, anuntate pentru sfarsitul acestui an, in bunã parte dintre organizatiile comunale au fost deja organizate alegeri. ‘Am avut o varã rodnicã pe plan politic, in sensul cã, impreunã cu colegii care au vrut sã se implice si care demonstreazã astfel cã doresc sã rãmanã in structurile de conducere judetene, am umblat mai mult prin judet. Am reusit sã inchegãm mai multe organizatii comunale, iar in 35 dintre acestea s-au organizat alegeri interne. Au aflat, astfel, si unii ‘lideri’ de-ai nostri de pe plan local, foarte importanti in sinea lor, cã s-au cristalizat organizatii noi, din care ei nu mai fac parte. Peste trei sãptãmani vor avea loc alegerile la PMP Barlad, si sper sã fie o competitie cinstitã, asa cum se va intampla, probabil, peste o lunã si jumãtate, cu ocazia alegerilor din cadrul Organizatei Municipale PMP Vaslui. Panã atunci, se intãresc si se consolideazã organizatiile la nivel de sectii de votare’, a declarat deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui. În ceea ce priveste alegerile pentru Organizatia Judeteanã a PMP, data acestora urmeazã a fi stabilitã de conducerea nationalã a partidului. Bichinet a dorit sã clarifice si problema fuziunii intre PMP si UNPR. ‘În legãturã cu consilierii locali ai UNPR, acestia sã stea linistiti, cã nu ii luãm cu arcanul la noi. Dacã fuziunea PMP – UNPR se va incheia, vom analiza de la caz la caz cine poate merge cu noi si cine va evolua in altã parte. Mai sunt partide…’ a spus Bichinet. În ceea ce priveste viitoarea activitate parlamentarã, in noua sesiune ce va incepe peste cateva zile, deputatul Corneliu Bichinet a prezentat deja o parte dintre obiectivele sale: ‘Pe 7 septembrie incepe la Olimp, o instruire a tinerilor PMP-sti, la care voi fi si eu prezent impreunã cu o delegatie bine structuratã de tineri vasluieni. Pentru debutul sesiunii parlamentare am pregãtit interpelãri si memorii pentru ministrul Transporturilor, dacã il voi mai gãsi in functie, pentru ministrul Educatiei, dacã nu va fi dat afarã panã atunci, si pentru cel de la Sãnãtate, pe care chiar as dori ca PSD-ul sã il pãstreze. În rest, asa cum am spus, toamna se numãrã bobocii, iar pe cei mai ‘grasi’, poti sã-i tai!’, a mai declarat deputatul vasluian.