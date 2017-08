Tabãrã de varã pentru specialistii în asistentã socialã

miercuri, august 2, 2017, 3:00

DGASPC Vaslui, principalul furnizor de servicii sociale de la nivel judetean, sustine permanent actiunile ce promoveazã profesia de asistent social si rolul deosebit al acestui actor in comunitate. În virtutea parteneriatului solid cu echipa Colegiului National al Asistentilor Sociali din Romania si Structura Teritorialã Vaslui, DGASPC Vaslui se alãturã Campaniei nationale ßRomania in picioare pentru asistenta socialã’, la care judetul Vaslui a aderat prin organizarea unui eveniment inedit la nivel national, SOCIAL WORKERS CAMP. Destinatã tuturor asistentilor sociali, profesiilor conexe si tuturor persoanelor care rezoneazã cu domeniul asistentei sociale, tabãra de varã se desfãsoarã in Vaslui, la baza de agrement Green Garden (din zona Hitrom), astãzi si maine, fiind un prilej de relationare informalã intre specialistii din domeniul asistentei sociale, dar nu numai, si intre organizatiile participante.