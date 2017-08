Sprijin pentru micii fermieri vasluieni

joi, august 24, 2017, 3:00

AFIR a semnat deja contractele de finantare aferente pentru 50 din cele 132 de proiecte depuse pânã în prezent de micii fermieri vasluieni în cadrul Mãsurii 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. Restul proiectelor depuse sunt în diverse etape de evaluare, selectare sau contractare, fiind mari sanse ca, prin intermediul acestei Mãsuri, în judetul Vaslui sã ajungã aproape douã milioane de euro. Doritorii de a accesa finantare nerambursabilã de 15.000 euro prin Mãsura 6.3 mai pot depune proiecte pânã la sfârsitul acestei luni.

În vederea sprijinirii investitiilor pentru cresterea competitivitãtii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante si modernizarea micilor ferme, Agentia pentru Finanatrea Investitiilor Rurale (AFIR) acordã fermierilor un sprijin financiar nerambursabil in valoare de 15.000 euro. Sprijinul este acordat prin intermediul Mãsurii 6.3- ‘Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici’, sesiunea de depunere a proiectelor fiind deschisã incã de la inceputul lunii mai si a fost prelungitã panã pe data de 31 august. ‘Mãsura 6.3 s-a dovedit a fi foarte atractivã pentru fermierii vasluieni, fiind depuse panã in prezent un numãr de 132 de proiecte, cu o valoare totalã de 1.980.000 euro. Deja, dintre acestea, au fost selectate si aprobate un numãr de 50 de proiecte, in valoare totalã de 750.000 euro, si, dupã semnarea contractelor de finantare, beneficiarii urmand sã primeascã in conturi prima transã de bani. Restul proiectelor depuse sunt in diverse etape de evaluare, selectare sau contractare’, a anuntat Alin Dan Trifu, directorul OJFIR Vaslui. Avand drept scop dezvoltãrii exploatatiilor si imbunãtãtirea calitãtii activelor fixe, Mãsura 6.3 este destinatã fermierilor care detin in proprietate sau folosintã o exploatatie agricolã incadratã in categoria de fermã micã, avand dimensiunea cuprinsã intre 4.000 – 11.999 SO (valoarea productiei standard). Sprijinul nerambursabil de 15.000 euro se acordã pe o perioadã de 3 ani, respectiv 5 ani in cazul plantatiilor pomicole. Banii sunt virati in conturile beneficiarilor, dupã semnarea contractelor de finantare, in douã transe, din care 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare, iar restul de 25% in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. Dat fiind cã, incepand din acest an, s-au relaxat conditiile de acordare a ajutoarelor financiare nerambursabile in agriculturã, fãcand aceste fonduri mai accesibile, iar fermierii mai au posibilitatea, panã la sfarsitul lunii, sã mai depunã proiecte, sunt sanse mari ca, incã din acest an, in judetul Vaslui sã intre circa 2 milioane de euro, doar pentru dezvoltarea micilor ferme prin mãsura 6.3.