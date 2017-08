Spãlãtoriile auto, verificate de ITM

miercuri, august 9, 2017, 3:00

La sfarsitul lunii iulie 2017, Inspectoratul Teriotrial de Muncã (ITM) Vaslui a desfãsurat o campanie pentru identificarea cazurilor de muncã nedeclaratã si verificarea modului de respectare a cerintelor minime de securitate si sãnãtate in muncã in domeniul serviciilor de spãlãtorie auto. Inspectorii de muncã au verificat 16 angajatori ce desfãsurau activitatea pe raza judetului Vaslui. La acestia, au fost constatate 47 de deficiente, fiind dispuse tot atatea mãsuri de intrare in legalitate. Au fost sanctionati contraventional toti cei 16 angajatori, fiind aplicate 21 de sanctiuni, in valoare totalã de 20.000 lei. Printre deficientele constatate se numãrã primirea la muncã de persoane fãrã forme legale de angajare, nerespectarea prevede rilor legale privind repaosul sãptãmanal, nerespectarea prevederilor legale privind concediul de odihnã, precum si neevidentierea orelor lucrate de salariati. Alte deficiente au vizat neacordarea echipa mentului individual de protectie pentru umezealã si neefectuarea examenului medical de medicinã a muncii la angajare si/sau periodic. ‘Activitate nenormatã, total neevidentiatã si nefiscalizatã, desfãsuratã in afara contractului individual de muncã, fãrã stat de platã legal intocmit si plata obligatiilor la bugetul de stat, fãrã pontaj pentru evidentierea normei de timp, fãrã documente privind norma de productie si felul muncii sunt manifestari ale muncii nedeclarate. În astfel de cazuri, angajatul suportã de unul singur toate riscurile si consecintele negative ale acestei optiuni pe piata muncii’, a subliniat Gheorghe Chirvase, inspector sef al ITM Vaslui.