SOS, orasul Negresti se scufundã!

În perioada 23.03.2017- 05.05.2017 s-a efectuat la Primãria Orasului Negresti misiunea de audit financiar pentru anul 2016, efectuatã de cãtre inspectorii Curtii de Conturi Vaslui. Într-un oras confruntat cu numeroase nevoi, in care banii alocati nu ajung aproape niciodatã, s-a constatat cã si banii care sunt se cheltuiesc dupã bunul plac al conducerii executive. Asa cum se precizeazã si in Raportul de audit, Primarul Orasului Negresti indeplineste functia de autoritate publicã, este seful administratiei publice locale si al aparatului de specialitate, pe care il conduce si il coordoneazã, si ar trebui sã rãspundã pentru risipirea banului public. Printre neregulile gãsite de inspectorii Curtii de Conturi se numãrã: l Veniturile nu au fost estimate la nivelul real; l Sunt neconcordante intre datele din evidenta contabilã si evidenta fiscalã; l Nu s-a calculat taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice cu domiciliul pe raza orasului; l Nu s-a calculat taxa pe clãdire/taxa pe teren aferent contractelor de concesiune/inchiriere; l Nu s-a infiintat in primãrie compartimentul de inspectie fiscalã in domeniul impozitelor; lS-au stabilit eronat drepturile salariale, inclusiv sporurile, premiile si alte drepturi acordate functionarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu functii de conducere si personalului care ocupã functii de demnitate publicã; l Nu s-au respectat preve de – rilor legale referitoare la consumul de carburanti; l S-au efectuat cheltuieli cu mese festive, care nu au legãturã cu activitatea entitãtii; l Nu s-au respectat preve – derile legale cu privire la stabilirea si plata deplasãrilor interne din anul 2016. În plin an electoral, se decon – tau delegatii in cadrul localitãtii si in satele apartinãtoare orasului. Acestea sunt doar cateva din neregulile constatate in urma controlul Curtii de Conturi. Valoarea abaterilor constatate a fost de 405.675 lei, mult peste pragul de semnificatie stabilit in etapa de planificare a auditului, care a fost in valoare de 260.868 lei. Consilierii locali ai PNL Organizatia Negresti atrag atentia incã o datã asupra modului defectuos in care administratia PSD a Orasului Negresti cheltuieste banii cetãtenilor. Nu gãsesc bani pentru alimen – tarea cu gaz metan a Scolii Gimnaziale ‘Mihai David’, iar copii invatã in frig, nu gãsesc bani pentru continuarea lucrãrilor la Piata Agroalimentarã, iar comerciantii stau pe stradã sau trotuare, nu gãsesc bani pentru rezolvarea situatiei cainilor comunitari, iar locuitorilor le este fricã sã iasã din casã noaptea. Gãsesc insã bani pentru mese festive, plimbãri cu masinile, salarii destul de mari si festivaluri mãrete. STOP RISIPEI banului public la Negresti!

