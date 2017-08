Sistare temporarã a alimentãrii cu gaze naturale, în municipiul Bârlad

vineri, august 18, 2017, 3:00

Pentru a permite realizarea unor lucrãri pe conducta magistralã ce alimenteazã municipiul Barlad, Transgaz SA va intrerupe transportul gazelor naturale cãtre localitate, in noaptea de 19 august, incepand cu ora 22.00, panã pe 20 august, ora 06.00. În conditiile sistãrii temporare a livrãrilor de gazelor naturale, compania roagã consumatorii sã nu foloseascã aparatele de utilizare a gazelor naturale in intervalul de timp mentionat, sã inchidã toti robinetii din instalatiile de utilizare, iar in cazul in care simt miros specific de gaz, sã anunte imediat dispeceratul de urgentã al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (numãr gratuit, apelabil din principalele retele de telefonie fixã si mobilã) sau 0265.200.928 (numãr taxabil cu tarif local din reteaua Telekom si cu tariful operatorului din toate celelalte retele de telefonie). Pentru a nu crea neajunsuri tuturor consumatorilor din municipiul Barlad, compania reitereazã rugãmintea de a nu folosi gazele naturale in perioada 19 august, ora 22.00 – 20 august, ora 06.00, la unii clienti fiind intreruptã alimentarea cu gaze naturale, iar la altii fiind posibil sã se constate o scãdere a presiunii.