Sindicatul MEGAS anuntã proteste pe duratã nedeterminatã în Penitenciarul Vaslui

joi, august 3, 2017, 3:00

Sindicatul MEGAS din Penitenciarul Vaslui cere demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru situatia privind deficitul de personal, cadrele simtindu-se abandonati. Conform statisticilor privind raportul dintre numãrul de cadre si detinuti, Penitenciarul Vaslui este situat în coada Clasamentului national. Mai mult, conform MEGAS, personalul este dezamãgit de modul cum este tratat de ministrul Justitiei si de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. În consecintã, spun sindicalistii, vor fi declansate proteste pe duratã nedeterminatã în toate unitãtile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, ca reactie la lipsa de interes a Guvernului în ceea ce priveste rezolvarea problemelor din penitenciare.

‘Avand in vedere cã prioritãtile politice legate de gratieri si beneficii pentru detinuti au fost in bunã mãsurã realizate, considerãm cã este momentul ca Guvernul si Ministerul Justitiei sã lucreze si in interesul realizãrii actului de justitie. Într-o primã etapã, angajatii din penitenciar au adus la cunostinta conducerii penitenciarului refuzul de a efectua ore suplimentare si alte atributii decat cele specifice functiilor ocupate. Cel mai probabil, asa cum s-a intamplat dealtfel si anul trecut, cand un alt Guvern nu si-a respectat promisiunile, activitãtile din penitenciare vor fi treptat blocate’, se aratã intr-un comunicat al MEGAS Vaslui. Astfel, la fiecare penitenciar vor fi organizate pichetãri si fiecare angajat va actiona in justitie, in fata instantelor nationale si internationale de jurisdictie a muncii, Guvernul Romaniei pentru obligarea acestuia la aplicarea unor mãsuri concrete privind asigurarea unor conditii de muncã decente. ‘Dacã autoritãtile nu vor reactiona pozitiv, actiunile de protest se vor muta la sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Ministerului Justitiei si Guvernului Romaniei, panã cand aceste institutii isi vor respecta obligatiile legale si cele prevãzute in acordurile colective. Protestele angajatilor din penitenciare sunt motivate de faptul cã Guvernul Romaniei refuzã sã facã investitii pentru imbunãtãtirea conditiilor de muncã, blocheazã concursurile de ocupare a functiilor vacante, intarzie nepermis aplicarea unor mãsuri de protectie a angajatilor si adoptã legi care restrang drepturi salariale si scad pensii. Concret, bugetul ANP a fost redus cu 127 de milioane de lei, alte 57 de milioane urmeazã a fi tãiate la proxima rectificare. Sunt aproape 8.000 de functii vacante in sistemul penitenciar si se inregistreazã peste 700.000 de ore suplimentare. Un angajat din sase a pãrãsit sistemul penitenciar in ultimii 2 ani, iar Guvernul a blocat angajãrile. Conditiile din penitenciare sunt la fel de improprii pentru personal pe cat sunt pentru detinuti, iar Parlamentul la propunerea Guvernului a recunoscut prin lege aceastã situatie de fapt. Diferenta fiind cã personalul din penitenciare lucreazã in medie 23 de ani in aceste conditii improprii, in vreme ce detinutii executã in medie cate 4 ani de pedeapsã. În plus ofiterii si agentii de penitenciare gestioneazã mii de incidente grave (agresiuni intre detinuti si la adresa personalului, incãierãri, violuri, distrugeri, revolte s.a.m.d.) cauzate de lipsa de personal, a dotãrilor necorespunzãtoare si a precaritãtii amenajãrilor de sigurantã, pentru care Guvernul Romaniei refuzã sã aloce fonduri. În schimb, dupã ce a promis prin Ministerul Justitiei cã va investi 61 de milioane de lei in 2017 pentru imbunãtãtirea conditiilor de lucru din penitenciare si nu a fãcut-o, Guvernul Romaniei se gandeste sã micsoreze pensiile de serviciu pentru angajatii din penitenciare. Aceasta este situatia angajatilor din penitenciare si pentru aceste motive protestãm, chiar dacã rãmanem deschisi dialogului si sperãm in continuare cã autoritãtile vor intelege in cele din urmã necesitatea abordãrii cu seriozitate a problemelor din penitenciare’, se aratã in comunicatul Sindicatului MEGAS Vaslui.