Serviciul de permise si înmatriculãri auto Vaslui reintrã în normalitate

marți, august 29, 2017, 3:00

Prefectul Eduard Popica a anuntat cã, din perioada imediat urmãtoare, Serviciul de permise si înmatriculãri auto Vaslui va beneficia de serviciile a nu mai putin de sapte examinatori, fatã de doi, cîti erau pânã acum douã luni. «Sunt astfel premise ca, cât de curând, programãrile pentru examenul practic în vederea obtinerii permisului de conducere sã reintre în normal, reducându-se la maxim o lunã perioada trecutã dupã sustinerea examenului teoretic. Rãspund astfel alegatiilor lansate inclusiv de consilieri judeteni, chiar dintre cei care stiau prea bine cã situatia la acest serviciu persistã de mai bine de un an jumãtate, timp în care au avut prefect liberal, iar eu sunt numit de doar douã luni, timp în care, iatã, am reusit sã rezolv aceastã problemã», le-a bãtut prefectul Eduard Popica obrazul consilierilor judeteni liberali.

Profitand de prezenta la lucrãrile sedintei ordinare a CJ Vaslui de vineri, 25 august, prefectul Eduard Popica a tinut sã explice consilierilor judeteni, in special celor liberali, situatia de la Serviciul de permise si inmatriculãri auto Vaslui, acolo unde, din lipsã de examinatori, s-a ajuns ca programãrile sã se intindã pe cel putin sase luni. ‘Încã de la inceputul preluãrii de cãtre mine, acum douã luni, a mandatului de prefect al judetului, multe persoane, inclusiv consilieri judeteni, mi-au reprosat, prin intermediul mediilor de socializare, problemele de la Serviciul de permise si inmatriculãri auto Vaslui, acolo und existã intarzieri foarte mari la programarea la proba practicã a celor care au absolvit examenul teoretic. Asta cu toate cã aceste probleme persistã de mai bine de un an si jumãtate, timp in care la conducerea Institutiei Prefectului Judetului Vaslui au fost prefecti liberali. Profit de aceastã ocazie pentru a vã spune cã, datoritã diligentelor fãcute de mine la MAI, incepand cu luna septembrie, examinãrile vor fi fãcute inclusiv in zilele de sambãtã si duminicã, vom reusi sã satisfacem mare parte din cereri, iar programãrile pentru examenul de conducãtor auto vor ajunge, panã la sfarsitul anului, la o perioadã rezonabilã’, le-a explicat prefectul Eduard Popica consilierilor judeteni, cu trimitere directã cãtre cei liberali. Prefectul a mai anuntat cã, pe langã cei doi politisti din cadrul Biroului Rutier al IPJ Vaslui detasati la Serviciul de permise si inmatriculãri auto si care, zilele acestea, isi vor lua atestatul de examinator, si lucrãtorul de la Serviciul Bacãu, detasat timp de 2 luni, la Vaslui, a mai obtinut, din partea MAI, detasarea temporarã a incã unui examinator de la Galati. Dat fiind cã si seful Serviciului vasluian, Ticu Tãbãcaru, va participa si el in calitate de examinator la probele practice in vedere obtinerii per mi sului de conducãtor auto, Serviciul de permise si inmatriculãri auto Vaslui va avea, in perioada urmãtoare, nu mai putin de 7 examinatori, tre trei ori si jumãtate mai multi fatã de anul trecut, lucru care va duce ca, panã la sfar situl anului, programarea la examenul practic sã se facã la perioade mai mici de o lunã dupã absolvirea celui teoretic. Mai mult, in aceste conditii, Vasluiul va fi unul cu cei mai multi examinatori auto intre judetele din Moldova. În acest moment, in conditiile in care erau doar doi examinatori, la nivelul judetului Vaslui erau deja inregistrate circa 1.700 de cereri pentru sustinerea examenului auto, iar programãrile on-line ajunseserã la nivelul lunii martie 2018. Pe langã disconfortul astfel creat, apãreau cazuri in care rezultatele deja obtinute de cursanti la examenul teoretic (salã) sã-si piardã valabilitatea. În noile conditii, cursantii trebuie ca, perioadic, sã-si verifice programãrile fãcute, fiind mari sanse ca, cat de curand, sã fie reprogramati pentru date mult mai apropiate.