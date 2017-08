Sentintã definitivã pentru individul care si-a violat soacra

vineri, august 25, 2017, 3:00

Curtea de Apel Iasi a respins ca nefondatã contestatia formulatã împotriva condamnãrii la 4 ani de închisoare cu executare primitã de Vasile Cozmescu, un individ din Cârja care si-a violat propria soacrã. Pentru cã timpul petrecut în arest preventiv se scade din pedeapsã, individul ar putea, dacã are o conduitã bunã, sã scape din închisoare peste doar 2 ani.

Chiar inaintea Crãciunului trecut, o femeie in varstã de 80 de ani din Carja, suburbie a orasului Murgeni, sa plans politistilor cã, cu zece zile inainte, fusese violatã de propriul ‘ginerele’, cu care impãrtea aceeasi acasã. Bãrbatul, Vasile Cozmescu, in varstã de 46 de ani, venise seara beat si, in lipsa concubinei sale, plecatã la muncã in strãinãtate, a atacat-o pe mama acesteia, obligand-o prin violentã sã intretinã cu el raporturi sexuale. Ulterior, si-a amenintat victima cã, dacã povesteste cuiva cele intamplate, o va ucide. Bãtrana s-a spovedit preotului din sat, care a sfãtuit-o sã se adreseze politiei, lucru pe care femeia l-a si fãcut dupã cateva zile. Politistii au deschis o anchetã in acest caz si, dupã cateva zile, l-au retinut pe individ sub acuzatia de viol, ulterior, Judecãtoria Barlad emitand mandat de arestare preventivã. În luna mai, aceeasi instantã l-a condamnat pe Vasile Cozmescu la 4 ani de inchisoare cu executare, impunand totodatã obligatia ca, dupã eliberare, timp de alti 4 ani, acesta sã nu se apropie la o distantã mai micã de 30 de metri de victimã sau locuinta acesteia. Desi constient de gravitatea faptei sale, drept dovadã cã nu a fãcut, pe timpul arestului preventiv in care a fost plasat, nici o cerere de nlocuire a acestei mãsuri cu o alta mai usoarã, Vasile Cozmescu a contestat insã aceastã sentintã. Fãrã succes insã, zilele trecute, Curtea de Apel Iasi respingand ca nefondatã contestatia formulatã de cel care, de dorul nevestei, si-a violat soacra.