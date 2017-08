Se poate si fãrã economie!

marți, august 29, 2017, 3:00

Cresterea salariilor în sectorul bugetar a redus diferentele salariale între Vaslui si restul judetelor din Moldova. Chiar dacã Vasluiul se mentine pe ultimul loc în Moldova în ceea ce priveste lefurile nete încasate, ecartul s-a redus considerabil. În luna mai 2017, salariul mediu net în Vaslui era de 1.870 lei, mai putin cu 403 lei fatã de Iasi, primul judet în ceea ce priveste nivelul salariilor. Cu toate aceste, la nivel local, criza fortei de muncã este tot mai accentuatã, în timp ce prognozele economice nu sunt deloc optimiste.

Potrivit unei analize realizate de ‘Ziarul Financiar’, in luna mai 2017 salariul mediu net in judetul Vaslui era de 1.870 lei. Fatã de luna mai a anului precedent, salariul mediu a crescut cu 21%, in timp ce ponderea in salariul mediul net de la nivel national este de 79%. Conform datelor Institutului National de Statisticã, salariul net la nivel national in luna mai 2017 a fost de 2.360 de lei net. În restul judetelor din Moldova, harta salariilor nete este urmãtoarea: Iasi2.273 lei, Bacãu2.067 lei, Botosani1.929 lei, Neamt1.919 lei, Suceava1.883 lei. Conform aceleasi analize, angajatii din Bucuresti castigã, in medie, peste 3.000 de lei net pe lunã, cu aproape 30% mai mult decat nivelul sala rial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie. La polul opus se aflã angajatii din Teleorman, care au cele mai mici salarii din Romania, de numai 1.720 de lei net, la jumãtate fatã de bucuresteni si cu 27% sub media nationalã. ìNivelul salarial pe judete ilustreazã douã tipologii de zone din Romania: unele dezvoltate, concentrate in jurul a 5-6 orase mari plus zonele limi-trofe, unde majoritatea angajatilor lucreazã la privat si castigã peste ni-velul salariului minim pe economie, si unele slab dezvoltate, unde existã foarte putini angajati dintre care cei mai multi lucreazã la stat sau pe salariul minimî, se aratã in analizã.

Criza de forta de munca

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a avertizat patronii cã nu mai pot avea muncitori calificati, dar pe care sã ii plãteascã cu salariul minim pe economie. Pavãl a spus cã societãtile din toate domeniile se plang cã nu au fortã de muncã, iar dacã atitudinea fatã de angajati nu se schimbã, economia localã riscã sã se blocheze. Edilul Vasluiului cere patronilor sã discu te cu oamenii, sã le achite salariile la timp, sã achizitioneze tehnologie modernã si sã plãteascã lefuri mai bune. ìNe plangem cã nu avem fortã de muncã, cã oamenii din multe domenii pleacã in Spania, Anglia sau in alte tãri. Mã intalnesc des si am discutii cu cei de la Vascar, Pancarprod, Safir, si toatã lumea imi spune cã nu are fortã de muncã. Eu le spun cã, oricat de mare ar fi automatizarea, nu va putea fi inlocuitã forta de muncã. Alãturi de utilaje, trebuie sã isi formezi si un nucleu de oameni. Toamna, fugãresti omul acasã, primavara, il cauti, si tot asa. Le-am spus: in acest fel, veti trãi sporadic si nu veti construi ceva trainic’, a spus Vasile Pavãl.

Prognoza pesimista

Comisia Nationalã de Prognozã (CNP) anuntã vremuri grele pentru popu latia judetului Vaslui. În proiectia principalilor indicatori economico-sociali in profit teritorial panã in anul 2020, economia localã are parte de cele mai sumbre predictii. Dacã in 2017, rata somajului care se va inregistra la sfarsitul anului va fi de 10,4%, in anul 2020, Vasluiul va avea o ratã a somajului de 9,6%, procent care va fi cel mai mare din Romania. Astfel, in timp ce economiilor altor judete vor avansa si vor absorbi forta de muncã localã, in judetul Vaslui, oferta de locuri de muncã se va mentie la un nivel scãzut. Potrivit datelor CNP, in Regiunea Nord-Est, in anul 2020, rata somajului va avea urmãtoarele valori: Bacãu5,5%, Botosani3,6%, Iasi3,8%, Neamt4,5%, Suceava4%. Cu o rata a somajului ridicatã, judetul Vaslui nu va excela nici la numãrul total al salariatilor. De la 55,5 mii salariati in 2017, peste trei ani, Vasluiul va avea un total de 63,9 mii salariati. În anul 2020, restul judetelor din Moldova vor avea urmãtorul portofoliu de salariati: Bacãu125,7 mii salariati, Botosani62,4 mii salariati, Iasi177,7 mii salariati, Suceava114,7 mii salariati, Neamt95 mii salariati. Cu un numãr mare de someri si o evolutie lentã in ceea ce priveste creste rea grupei de salariati, Vasluiul va avea in anul 2020 cea mai micã valoare a produsului intern brut (PIB) din Moldova. În anul curent, PIB-ul inregistrat pe judetele din regiune este prognozat la urmãtoarele valori: Bacãu15.653 milioane de lei, Botosani7.933 milioane de lei, Iasi25.286 milioane de lei, Neamt10.261 mi li oane de lei, Suceava14.821 milioane de lei, Vaslui7.262 milioane lei. În anul 2020, bogãtia contabilizatã de firecare judet din Moldova este estima tã la urmãtoarele cifre: Bacãu19.773 milioane de lei, Botosani9.944 milioane de lei, Iasi31.830 milioane de lei, Neamt12.789 milioane de lei, Suceava18.407 milioane de lei, Vaslui9.109 milioane de lei.