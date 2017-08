Scolile din Vaslui se pregãtesc pentru cursurile De-a arhitectura

luni, august 28, 2017, 3:00

Anul acesta, pentru clasele din judetul Vaslui, atelierele de formare pentru cursul De-a arhitectura în orasul meu vor avea loc la Iasi, în intervalul 8-9 septembrie.

Peste 4.300 de elevi din 186 clase din toatã tara vor parcurge, intr-o manierã practicã si inovativã, notiuni de arhitecturã si mediu construit prin cursurile optionale derulate cu asistenta Asociatiei De-a Arhitectura: De-a arhitectura mini pentru elevii din clasele pregãtitoare, I si a II-a, De-a arhitectura in orasul meu dedicat elevilor din clasele a III-a si a IV-a, De-a arhitectura in scoala mea pentru elevii din gimnaziu. Pentru a primi asistenta Asociatiei De-a Arhitectura in desfãsurarea cursului, clasele s-au inscris in program incã din primul trimestru al anului 2017, alegand cursurile optionale De-a arhitectura in varianta curriculum la decizia scolii sau curs extra-curricular. De asemenea, arhitectii pasionati de a lucra creativ cu copii si care cred cã meseria pe care o practicã contine si o importantã componentã de educare a societãtii s-au inscris ca voluntari pentru a-i sprijini pe profesori in predarea cursurilor. Unii dintre ei activeazã in program deja de patru sau cinci ani, altii colaboreazã pentru prima oarã cu scolile anul acesta. Anul acesta atelierele de formare pentru cursul Dea arhitectura in orasul meu vor avea loc la Timisoara (1- 2 septembrie) – pentru clasele inscrise din Arad, Lugoj si Timisoara, la Cluj-Napoca (2-3 septembrie) – pentru clasele din judetele Bihor, Bistrita, Cluj, Maramures, Mures si Sãlaj, la Iasi (8-9 septembrie) – pentru clasele din judetele Galati, Iasi, Suceava, Vaslui, si la Bucuresti (1-2 septembrie si 8-9 septembrie) – pentru clasele din judetele Arges, Buzãu, Constanta, Dambovita, Dolj, Olt, Prahova si mun. Bucuresti.