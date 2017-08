Sãptãmânã plinã pentru jandarmii huseni

marți, august 22, 2017, 3:00

În cursul sãptãmanii trecute, efective din cadrul Sectiei Jandarmi Husi, au actionat, in sistem integrat, alãturi de efectivele Politiei Romane si Politiei de Frontierã, pentru asi – gurarea si mentinerea ordinii si linistii publice in mediul urban si rural, pe raza municipiului Husi si in comunele apropiate, precum si in punctul de trecere a frontierei de stat Albita. Duminicã, 20 august, cu ocazia manifestãrilor prilejuite de Ziua satului Vetrisoaia, jandarmii au aplicat 14 sanctiuni contraventionale si au confiscat bunuri in valoare de 350 lei, pentru nerespectarea prevederilor din Legea nr. 12/1990, republicatã, privind protejarea popu latiei impotriva unor activitãti de productie, comert sau prestãri de servicii ilicite, respectiv ale Legii nr. 61/1991, republicatã, pentru sanctionarea faptelor de incãlcare a unor norme de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice. Tot in cursul sãptãmanii trecute, in urma activitãtilor desfãsurate de cãtre efectivele Sectiei de Jandarmi Husi, au fost constatate un numãr 35 sanctiuni contraven – tionale, 2 infractiuni pentru fapte sãvarsite in spatiul public si s-a intervenit la un numãr de 10 apeluri efectuate prin intermediul numãrului unic de urgentã 112. De asemenea, efectivele Sectiei de Jandarmi Husi au executat, pe timpul desfãsurãrii misiunilor, activitãti de prevenire si combatere a faptelor antisociale in mediul stradal, precum si impotriva violentei domestice.