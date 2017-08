Salarii majorate, dar… de unde bani?!

vineri, august 18, 2017, 3:00

Primarii din judetul Vaslui nu au avut o marjã de manevrã foarte mare în stabilirea noilor salarii. Chiar dacã legea dã liber la stabilirea unor lefuri consistente, starea visteriilor locale îndeamnã la prudentã. Cu încasãri din taxe si impozite anemice si activitãti economice inexistente, primarii comunelor au avut de ales în a stabili niste salarii sustenabile sau a risca sã nu mai aibe bani. Rãmâne de vãzut dacã, dupã stabilirea noilor salarii, în comunele Vasluiului capitolul investitii a mai supravietuit.

Implementarea legii salarizãrii in comunele judetului Vaslui nu a adus mari satisfactii alesilor locali. Desi primarii au avut liber sã isi stabileascã salarii panã la nivelul salariului vicepresedintelui Consiliului Judetean, realitãtile din buget au temperat astfel de tentatii. Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu si prese dinte al Asociatiei Comunelor din RomaniaFiliala Vaslui, a spus cã este convins cã edilii au gandit salarizarea in funtie de posibilitãtile bugetare. Mai mult, la stabilirea noilor lefuri, primarii au fost nevoiti sã gandeascã in perspectivã, nu doar pe termen scurt. ‘Dacã isi stabilesc niste salarii mari, primarii trebui sã se gandeascã de unde le vor plãti in viitor. Dai salarii mari si risti sã rãmai fãrã bani. Legea te lasã sã hotãrãsti, si ai posibilitatea sã stabilesti salariul unui primar la nivelul unui vicepresedinte de consiliul judetean. Însã, pe langã cheltuielile de personal, trebuie sã asiguri si partea de functionare: plata serviciilor la utilitãti, iluminatul public, salubritate etc.’ a spus Neculai Moraru.

Comune mici, salarii mici

Pe noua lege a salarizãrii bugetarilor, cel mai mult au avut de suferit comunitãtile mici. Cum in judetul Vaslui peste 50% din comune au panã la 3.000 de locuitori, posibilitatea fixãrii unor salarii mai mari a fost redusã. Practic, aceste localitãti nu au agenti eco nomici puternici de unde sã colecteze taxe si impozite care sã fie orientate cãtre salarii. Cum si sumele trasferate pentru echilibrarea bugetelor locale de la bugetul general consolidat al statului sunt limitate, sursele de finantare a salariilor sunt limitate. Rãmane de vãzut cati primari au sacrificat complet investitiile, care si asa erau foarte mici in comparatie cu cheltuieliule de personal, si au directionat banii spre salarizare. ìSe merge pe ideea ca in bugetul pe anul 2018 sã se acorde de la bugetul statului o sumã fixã pe locuitor, pentru echilibrarea bugetelor locale. Sã vinã la buget o sumã fixã pe locuitor, asa cum este la invãtãmant. Tendinta este foarte mare de a stabili salarii consistente, dar trebuie sã te intrebi: e bine sau nu e bine? Cand se terminã sacul, de unde iei bani pentru salarii?!î, a mai spus Neculai Moraru. Loredana Cerbu, primarul comunei Dodesti, a spus cã nu a mãrit foarte mult salariile, pentru cã bugetul local nu permite un astfel de lucru. ìFonduri din altã parte nu vin, ci doar din bugetul local. Noi am dat o hotãrare la nivel local si am stabilit noile salarii, dar nu am fãcut majorãri importante. Nu avem baniî, a explicat Loredana Cerbu.

Salarii rationale si obiective

În cursul lunii iulie 2017, in Sala Mare a Palatului Administrativ a avut loc o sedintã de lucru a beneficiarilor noii legi a salarizãrii. La discutii au participat presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, si cei doi vicepresedinti, Ciprian Trifan si Vasile Mariciuc. Reprezentantii autoritãtilor locale i-au solicitat lui Adrian Solomon, presedintele Comisiei pentru Muncã si Protectie Socialã a Camerei Deputatilor, sã le explice secretarilor de primãrii modul de aplicare a noii legi a salarizãrii. Solomon a rãspuns la intrebãrile participantilor, fiind lãmurite aspecte legate de grila de salarizare sau de sporuri. Parlamentarul le-a cerut celor prezenti sã aibã grijã cum se vor incadra cu salariile in bugetul din acest an, existand premise pentru o rectificare pe plus in august, insã sã nu punã pret prea mare pe sumele prevãzute dupã rectificare si sã nu se intindã ‘mai mult decat vã este plapuma’. La randul lui, Ciprian Trifan a spus cã primãriile trebuie sã tinã cont de criterii rationale si obiective in stabilirea salariilor functionarilor publici. ìRecomand colegilor primari ca, atunci cand fac grilele de salarizare, sã aibã in vedere criterii rationale si obiective. Rationale, adicã sã nu ridice foarte mult anvelopele cheltuielilor de personal si, ca rezultantã, cresterea cheltuielilor la capitolul functionare, in detrimentul celui de dezvoltareî, a declarat Ciprian Trifan.