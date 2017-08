S-a finalizat recoltatul pãioaselor

marți, august 8, 2017, 3:00

În ciuda caniculei, fermierii vasluieni au finalizat, în mai putin de o lunã, recoltarea culturilor de toamnã si a unora de primãvarã, de pe 85.185 ha, din care mai bine de jumãtate, aproape 50.000 ha, semãnate cu grâu. Cu exceptia rapitei, care a avut de suferit din cauza secetei de anul trecut si a înghetului din aprilie, la celelalte culturi se anuntã culturi record, pentru fermierii care si-au fãcut bine si la timp treaba. Date fiind temperaturile ridicate din ultima perioadã, ar putea începe mai devreme recoltarea porumbului, dar si la floarea-soarelui si alte culturi de primãvarã.

Directia pentru Agriculturã a Judetului Vaslui a anuntat vineri, 4 august, finalizarea recoltãrii culturilor de toamnã si a unora de primãvarã pe teritoriul judetului. Campania de recoltare a debutat pe 9 iulie si, in ciuda caniculei din ultima perioadã, s-a reusit strangerea roadelor de pe 85.185 hectare, eliberarea de resturi a 68.148 ha si, panã acum, efectuarea de arãturi pe circa 28.000 ha de teren agricol. În toamna trecutã au fost insãmantate cu grau 49.801 ha, 19.104 ha cu rapitã, 3.093 ha cu ovãz, 3.057 ha cu orz, 119 ha – secarã, 429 ha – triticale sau 404 ha orzoaicã de toamnã, din totalul de peste 365.000 ha teren agricol la nivelul judetului Vaslui. La aceste suprafete se adaugã alte 5.259 ha insãmantate cu orzoaicã de primãvarã si 3.889 ha pe care s-a cultivat mazãre, de pe care s-a finalizat recoltatul. ‘Conform datelor primite panã acum la nivelul institutiei noastre, se anuntã productii foarte bune la mare parte dintre culturi, productii care, date fiind conditiile bune agrometeorologice din aceastã primãvarã, ar fi putut fi chiar mai mari. Din pãcare, anul trecut, din cauza secetei persistente, care a durat panã pe 20 septembrie, perioada optimã a semãnãturilor de toamnã a fost depãsitã, lucru care a avut influente negative asupra dezvoltãrii plantelor la venirea inghetului de iarnã. Cele mai slabe productii s-au inregistrat la rapitã, cultivatã pe peste 19 mii de hectare, atat din cauza secetei, care a dus la rãsãrire neuniformã a plantelor, cat si a inghetului din luna aprilie, care a afectat o bunã parte din culturã. În schimb, la alte culturi s-au inregistrat productii foarte mari comparativ cu ultimii ani, de exemplu la mazãrea pentru productie, cultivatã pe o suprafatã record, de aproape 4 mii de hectare, de pe care s-a obtinut in medie 2.791 kg boabe la hectar’, a anuntat ing. Gigel Crudu, directorul executiv al DAJ Vaslui. În perioada urmãtoare, agricultorii vasluieni se pregãtesc de recoltatul culturilor de primãvarã, a porumbului si florii-soarelui, campania agricolã putand incepe chiar mai devreme decat de obicei, din cauza temperaturilor ridicate din utlima perioadã. Si la aceste culturi, conform estimãrilor fãcute de fermieri, se asteaptã productii foarte bune, cu conditia ca panã atunci sã nu aparã fenomene extreme care sã pericliteze parte din recolta din acest an.