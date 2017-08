Retinuti pentru sãvârsirea mai multor infractiuni

vineri, august 4, 2017, 3:00

Politistii au identificat sase bãrbati, cu vârste cuprinse între 18 si 40 de ani, din localitãtile Horga si Fedesti, care, în seara de 26 iulie, ar fi comis mai multe infractiuni. Trei dintre bãrbati au fost retinuti pentru o perioadã de 24 de ore si urmeazã sã fie prezentati unitãtii de parchet competente pentru dispunerea unei mãsuri preventive.

Miercuri, politisti din cadrul Politiei orasului Murgeni si Sectiei 5 de Politie Ruralã Murgeni sprijiniti de politisti din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Vaslui au efectuat 7 perchezitii domiciliare pe raza comunei Suletea, la persoane bãnuite de comiterea de infractiuni de lovire sau alte violente, violare de domiciliu, distrugere si furt. În urma perchezitiilor efectuate, 7 persoane cu varste cuprinse intre 18 si 40 de ani, din localitãtile Horga si Fedesti, au fost conduse la sediul Politiei orasului Murgeni. În urma audierilor, politistii iau retinut pe trei din acestia, in varstã de 23, 26, respectiv 40 de ani, cãrora le-au probat sãvarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente, violare de domiciliu, distrugere si furt. Alte trei persoane sunt cercetate in stare de libertate, pentru aceleasi infractiuni. În seara respectivã, cei sase bãrbati au agresat trei tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 20 ani, care se deplasau cu un autoturism pe raza localitãtii Fedesti. Victimele au sustinut cã, in timpul altercatiei, a fost distrus autoturismul cu care se deplasau si a fost sustras si un telefon mobil. De asemenea, politistii au stabilit faptul cã, in aceeasi searã, cei sase bãrbati s-au deplasat pe raza localitãtii Horga, comuna Epureni, si au pãtruns in curtea locuintei unui tanãr de 24 de ani, pe care nu l-au gãsit la domiciliu, insã i-au distrus geamurile de la locuintã. Ieri, cei trei bãrbati retinuti au fost prezentati la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad, cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive.