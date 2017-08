Rememorãri de suflet: Prunaru

joi, august 31, 2017, 3:00

Dupã retragerea din Transilvania si pierderea trecãtorilor, situatia Romaniei devine din ce in ce mai gravã. Oltenia este ocupatã, iar inamicul isi concentreazã fortele spre scopul sãu imediat, ocuparea Bucurestiului. Desi configuratia terenului nu mai era favorabilã pentru romani, iar inamicul avea o mare superioritate numericã, soldatii nostrii apãrã fiecare palmã de pãmant, o sfintesc cu sangele lor. În Campia Munteniei, cavaleria romanã intreprinde actiuni notabile care, chiar dacã nu sunt victorioase, ajutã foarte mult celelalte unitãti militare sã se regrupeze sau sã se mute pe alte pozitii. Un prim exemplu in acest sens a fost sarja de la Robãnesti. Acum se remarcã intr-un mod deosebit Regimentul 2 Rosiori, comandat de colonelul Gheorghe Naumescu, regiment in care au luptat bunicul meu si alte rude apropiate. Acest regiment a fost considerat, atat in Primul Rãzboi Mondial, cat si in al doilea, o unitate de elitã a armatei romane. Ca un simbol al desfãsurãrii in spatiu a trupelor romanesti, s-a spus cã Rosiorii din Barlad si-au scãldat caii si in Volga, si in lacul Balaton. În marsul sãu spre Bucuresti, la sfarsitul lui septembrie, Divizia 217 germanã ocupã satul Prunaru, situat in judetul Teleorman, pe soseaua care lega Alexandria de Bucuresti. Pentru moment, aceastã localitate avea o deosebitã valoare strategicã, deoarece tãia retragerea unor trupe romanesti ce puteau cãdea in incercuire. Unitãtile romanesti din zonã, aparent numeroase, nu aveau o deosebitã valoare militarã, deoarece suferiserã mari pierderi, iar unele dintre ele erau formate din militieni, adicã ostasi in varstã, fãrã o pregãtire militarã consistentã. Pentru intãrirea lor a fost trimis Regimentul 2 Rosiori din Barlad, care avea, deja, o remarcabilã experientã de luptã, distingandu-se in luptele din Ardeal, de la Oituz, de la Mãgherus etc. În conditiile in care celelalte trupe situate in zona Prunaru se retrãgeau, obosite si infrante, Regi mentului 2 Rosiori i se incredinteazã sarcina ca, printr-o incercare de reocupare a satului Prunaru, sã asigure evacuarea in ordine a trupelor amenintate de incercuire. Pe 28 noiembrie, odatã cu zorile, trupele romane din Brigada 43 tatoneazã pozitiile germane, angajandu-se in luptã cu inamicul. Situatia era incertã cand intervine Regimentul 2 Rosiori, care trebuia sã-i sustinã pe infanteristii aflati in luptã. Atacul lor intervine atunci cand infanteristii se retrãgeau, iar piesele de artilerie care ii sustineau nu mai aveau munitie. Desi era bolnav, colonelul Naumescu trece in fruntea cavaleristilor, incurajandu-i, astfel, pe toti luptãtorii. Rosiorii pornesc in galop, in frunte cu toti ofiterii cu lãncile in cumpãnire si cu sãbiile scoase. Primele trupe germane intalnite o iau la fugã, dar multi dintre soldati sunt doborati de cãlãretii nostri. Sarja cavaleriei ajunge panã la marginea localitãtii Prunaru, dar atunci se produce tragedia. Germanii instalaserã zeci de mitraliere in casele din sat si acestea creazã un baraj de foc nimicitor pentru cavaleristii care isi continuau asaltul. Pierderile au fost ingrozitoare. Trei sferturi din regiment au fost nimicite pur si simplu, iar colonelul Naumescu, general post mortem, grav rãnit, isi va pierde viata intr-un spital din Sofia, trupul lui fiind, apoi, adus in tarã si inmormantat la Barlad. A urmat o retragere generalã spre Bucuresti, realizatã relativ in ordine, jertfa Rosiorilor la Prunaru salvand trupele romane din zonã de incercuire. Desigur, sarja de la Prunaru, moment remarcabil in istoria militarã romanã, a starnit multe controverse. Unii au considerat cã am avut de-a face cu o confruntare intre vechile stiluri de luptã si cele moderne, adicã formula cavalerie contra mitraliere. Cei care au realizat sarja erau, insã, constienti de cerintele rãzboiului modern, dar atacul lor a fost necesar si a adus un mare serviciu celorlalte unitãti romanesti, care au putut fi, astfel, salvate. S-a fãcut, frecvent, o comparatie cu un episod din al Doilea Rãzboi Mondial, cand ulanii (cavaleristii) polonezi au atacat trupe germane bine inzestrate cu tancuri, artilerie si mitraliere, suferind mari pierderi. În revista Historia numãrul 182, Florin Cristescu prezintã pe larg acest eveniment, citandul pe generalul Emilian Ionescu, participant la eveniment ca ofiter infanterist: ‘O imagine exactã a ceea ce s-a intamplat la Prunaru nu mi-am putut face imediat. Abia dupã rãzboi, coreland istorisirea unui coleg cu cateva articole citite in presã, dar mai ales cu jurnalele de operatii si documentele de rãzboi, la care am avut acces in caliate de profesor de istorie, mi-am dat seama… cã ostasii romani, in special cavaleristii, au luptat vitejeste. Iatã cum s-au succedat faptele: ordinul odatã primit, regimentul se desfãsoarã pe escadroane. Ofiterii inaintea plutoanelor, sãbiile afarã, lãncile in cumpãnire in pozitii de atac. Galop spre locul celei mai crancene inclestãri. Un semnal si regimentul se desfãsoarã in linie de coloanã de plutoane la intervale mari, ia trapul, se aud chemãri de goarne si, in iures nãvalnic, strigand ura, cavaleristii se reped la sarjã. Surprinsã de atac, infanteria germanã se retrage spre Prunaru, in varful lãncilor si sãbilor infanteristilor. Dar iatã cã un teren desfundat, plin de sfeclã, ascuns panã atunci de ceatã, incepe sã stanje neascã sarja cavaleristilor. Necrutãtoarele salve de mitralierã secerã cai si cãlãreti… cavaleristii care au scãpat cu viatã, fie chiar si rãniti, dar incã pe cai sãnãtosi, trecand prin dispozitivul inamic, au iesit din Prunaru spre nord-est. Reusiserã sã-si deschidã drum prin luptã spre unitãtile romanesti, dar cu ce pret?’ Si colonelul Ion Cupsa, in lucrarea pe care am citat-o anterior, remarcã importanta actiunii intreprinse de cavaleristii barlãdeni: ‘Regimentul 2 Rosiori a executat, impotriva unui inamic inzestrat cu numeroase mitraliere, eroica sarjã de la Prunaru, soldatã cu pierderi sangeroase pentru cãlãretii romani. Analiza luptei de la Prunaru duce la concluzia cã in fata armamentului automat, sarjele, care fãcuserã gloria cavaleriei in rãzboaiele anterioare, nu mai corespundeau conditiilor rãzboiului modern. Aceastã sarjã a inscris o nouã paginã eroicã in istoria cavaleriei romane. Cãlãretii nostri s-au avantat in luptã cu un elan pe care numai constiinta cã luptã impotriva odiosului cotropitor il poate genera.’ (op. cit., p. 157) Eroismul regimentului a fost onorat peste vremuri. La Iasi a fost realizatã o statuie infãtisand un cavalerist in pozitie de atac, aflatã acum langã spitalul Parhon, si datoratã sculptorului Ion C. Dimitriu-Barlad. Statuia a fost dezvelitã, la 29 mai 1927, in prezenta reginei Maria. Primul monument a fost ridicat, insã, chiar in satul Prunaru si refãcut in 1997. Tot la Prunaru s-au desfãsurat importante manifestãri comemorative. În localitatea de origine a lui Gheorghe Naumescu, Vasile Fanaru, un om cu un suflet deosebit, interesat profund de istorie, autor al unei monografii a comunei Bãcani, a antrenat mai multe persoane intr-o actiune de cinstire a amintirii eroului. Iatã mãrturisirea sa: ‘Colonelul Naumescu fiind rãnit, este luat prizonier si dus in Bulgaria. Dupã cateva luni a murit, dar inainte de a muri a trimis o scrisoare familiei, scrisoare al cãrui continut m-a impresionat panã la lacrimi, dovedind vitejia si patriotismul acestui brav erou. Atunci am luat decizia de a-i ridica un monument cu orice pret. În anul 2014, am apelat la un fiu al satului Drujesti, inginer Mihãilã Viorel, detinãtorul unei societãti cu profil de crestere a pãsãrilor, de la care am primit mai tarziu promisiunea cã va sponsoriza executarea unui bust al generalului Gheorghe Naumescu. În toamna anului 2016, a venit cu bustul la mine acasã, insotit de un tanãr. Eu am construit, apoi, soclul in fata cãminului cultural, pe care a fost asezat respectivul bust. Dupã asezarea acestuia, mi-a mãrturisit cã bustul a fost lucrat de fiul sãu Dragos, care isi luase licenta in sculpturã. La data de 1 decembrie 2016, s-a fãcut sfintirea acestei lucrãri. Numele Naumescu este bine cunoscut in comuna Bãcani prin faptul cã eroul general a fost cãsãtorit cu fiica boierului Palade de la Suseni, sat apartinãtor comunei Bãcani, si a primit ca zestre mosia satului Drujesti. Si in prezent, sãtenii din Drujesti amintesc de pãmanturile lui Naumescu.’ Profesoara Lãcrãmioara Iolandina Ivan, din aceeasi localitate cu generalul Naumescu, i-a inchinat acestuia versuri impresionante, dovadã a unei sensibilitãti sufletesti deosebite:

‘Din satul meu de la Drujesti,

Eu am plecat, cu primii zori,

Cu regimentul doi, de Rosiori,

Sã lupt pentru aceste plaiuri romanesti

Nici casa, nici copii, nici nevasta,

Nu m-au oprit sã merg la datorie

În fruntea celor din cavalerie

Noi am plecat ca sã oprim nãpasta

Era in 16, o toamnã mohoratã,

Cand frontul ajunsese-n Teleorman

Sã spargem rezistenta la dusman

Toti am intrat in lupta hotãratã.

E ordin ca inamicul sã fie oprit in loc

Si sã n-ajungã-n Bucuresti sau mai departe…

Acolo, la Prunaru, a fost sarja de foc;

Si am luptat pe viatã si pe moarte.

Mitralierele trãgeau de peste tot

Si secerau tot ce era in cale

Rãmas-au morti in satul de pe vale

Soldati si ofiteri cu cai cu tot.

Si cei ce incã moartea ii scãpase

Din trupul cailor ei au fãcut un scut;

Cu pieptul gol prin iad iar au trecut

Luptand la baionetã cu nemtii de prin case.

Îmi moare calul, si iarãsi sunt rãnit.

Pe prispa unei case, un camarad m-aseazã

Eu ii ordon sã lupte, dar ceea ce urmeazã

Nu poate fi uitat sau povestit…

Un peisaj apocaliptic peste tot…

O, cum m-as ridica, dar nu mai pot…

Dusmanii mã gãsesc si mã iau prizonier,

La Sofia, in lagãr, imi este dat sã pier.

Cand am simtit cã-s gata si am sã mor

Am scris la cei de-acasã de care mi-era dor

Cã-s fericit, si pentru neamul romanesc

Eu am avut onoarea, sã pot sã mã jertfesc!’

Trãim aproprierea centenarului, iar aceste momente de cinstire a generalului Gheorghe Naumescu trebuie sã fie urmate de altele, la aceleasi inalte cote spirituale.

* Dan Ravaru