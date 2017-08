Rememorãri de suflet: Predealul

miercuri, august 30, 2017, 3:00

Toamna anului 1916 a fost un timp al incrancenãrilor si al incercãrilor dureroase pentru Romania. Retrase din Transilvania, trupele noastre au cedat pas cu pas, niciodatã fãrã luptã, pãrti din ce in ce mai mari din teritoriul national. Dacã in conceptia strategicã a lui Falkenhayn prima fortarea trecãtorii Oituz si pãtrunderea in Moldova, comandamentul german considera cã altele sunt prioritãtile. Cea dintai era, desigur, ocuparea Bucurestiului, dorintã care putea fi transpusã in realitate doar prin fortarea, prin trecãtori, a lantului muntos al Carpatilor. De la Brasov, unde erau concentrate cele mai importante forte ale dusmanului, se putea ajunge usor la mai multe trecãtori, cea mai importantã si mai lesnicioasã pentru germani si austroungari fiind cea a Predealului. În aceastã directie a fost indreptat un corp de armatã format dintr-o divizie germanã. Comandamentul roman pregãtea si el apãrarea, aducand din sud fortele care fuseserã antrenate in diversiunea de la Flãmanda. Pentru trecãtoarea Predealului a fost adusã Divizia 21, cu intãriri din partea Diviziei a 10-a. Generalul Averescu a revenit la comanda Armatei a II-a, care nu se afla intr-o stare prea bunã si, stabilinduse la Busteni, a trecut la o reorganizare eficientã. Trecãtoarea Predealului, pe langã pozitionarea sa pe directia cea mai scurtã spre Bucuresti, prezenta si avantajele datorate liniei de cale feratã si soselei bine intretinutã. Tot de la Predeal puteau fi accesate si alte zone ce puteau facilita trecerea spre Bucuresti. Comanda Diviziei 21, cãreia ii revenea sarcina apãrãrii Predealului, era asiguratã de generalul Lambru care, in ciuda varstei inaintate, s-a dovedit plin de energie. În imediata apropiere se afla, deci, Divizia a 10-a, comandatã de generalul Arthur Vãitoianu, un general deosebit de valoros, originar din Izvoarele, localitate din sudul Basarabiei aflatã, acum, in Ucraina, de unde provenea si generalul Averescu. Dusmanii urcã pe Valea Timisului spre Predeal, in apropierea liniei vechii frontiere, intãriti pe flancuri cu artilerie, crezand cã, astfel, vor reusi sã forteze ocuparea obiectivului propus. Initial, germanii au gandit cã atacul lor ii va surprinde pe romani, dar constatã cã acestia erau bine pregãtiti pentru apãrare. Constientizand puternica rezistentã din fata Predealului, inamicul incearcã un atac pe flanc, ocupand muntele Susai si crezand cã, de acolo, pot face o invãluire care sã ducã la incercuirea fortelor principale. Ajutati de focul artileriei, ce a desfintat, pur si simplu, slabele intãrituri romanesti, reusesc sã se aproprie de punctul central al Predealului si cel mai important, respectiv gara. Un contra-atac al Diviziei 21 intãreste pozitiile romanesti, in primul rand este eliminat pericolul ocupãrii gãrii. Susaiul trece dintr-o manã in alta, dar rãmane, in final, al inamicului, desi la poalele sale se mentin unele unitãti romanesti. Bombardamentul de artilerie inamicã devine extraordinar de intens si se revarsã asupra unor zone civile, in special cartierul de vile. Bombardamentul este si mai distrugãtor datoritã duratei sale neobisnuite, de zece zile. Interesant este faptul cã germanii aveau informatii asupra faptului cã la Predeal se afla si vila primului ministru liberal Ion Brãtianu, considerat de ei drept atatãtorul la rãzboi a Romaniei impotriva Puterilor Centrale. Vila a fost distrusã, la fel ca multe alte clãdiri civile din oras. Peste doi ani de zile, dupã cum spune Kiritescu, Brãtianu ar fi spus: ‘Am avut o casã si alãturi de ea o frontierã. S-a prãpãdit casa, dar s-a dus si frontiera.’ Întradevã r, chiar alãturi de vilã trecea frontiera dintre Austro-Ungaria si Romania, dar aceasta a dispãrut si s-a mutat cu sute de kilometri spre vest dupã 1 decembrie 1918. Tragerile de artilerie asupra Predealului practic nu erau justificate, deoarece localitatea nu era fortificatã. Distrugerile au fost atat de mari, incat au atras atentia si unui corespondent de presã german: ‘În decursul rãzboiului, am vãzut in Galitia si Polonia multe orase care au suferit enorm de pe urma rãzboiului, insã acelea au suferit numai, pe cand Predealul a fost sfãramat.’ (apud Kirtescu, op. cit., I, p. 417) Zece zile de eforturi inamice au fost zadarnice, dar, dupã marile distrugeri si dupã atacurile realizate de inamic pe flancuri si in spate, rezistenta noastrã se clatinã. Romanii continuã sã lupte cu toate mijloacele la indemanã, cu baioneta si cu grenada, dar sunt coplesiti de tehnica superioarã a inamicilor si de marele numãr al acestora. Unitãti maghiare si germane atacã din flancul estic Predealul, obiectivul principal fiind, si de data aceasta, gara, asupra cãreia se nãpustesc alte coloane germane, dinspre rãsãrit. În frontul nostru se produc spãrturi, iar ultimii combatanti romani apãrã panã la sacrificiu suprem gara Predeal. Iatã o descriere a unui corespondent german, martor ocular al luptei, realizatã in mod obiectiv: ‘Dupã amiazã, la ora 3, linia feratã fu atinsã. Clãdirea gãrii era ocupatã cu mitraliere. Din fereastra restaurantului gãrii trãgea o mitralierã, asa incat apropierea de largul peronului gol al gãrii era imposibilã. Din nou, trebuie sã se aducã artileria. Cãlãuzitã de observatori, care erau ascunsi la o depãrtare abia de 200 metri de clãdirea gãrii, tunurile noastre, asezate departe, jos in vale, trãgeau asupra gãrii si asupra oricãrui om care se misca in cuprinsul ei. Acest foc, bine condus, omori o multime de romani. Ceilalti furã nãuciti. Spre searã, linia noastrã inaintã si luã gara cu asalt. Servantii mitralierelor o apãrarã panã in ultima clipã.’ (apud Kiritescu, op. cit., I, p. 417). Continuãm cu o altã relatare ocularã germanã care ni se pare si mai impresionantã, asa cã o redãm in intregime: ‘Nu cred sã mai fi rãmas vreunul dintre cei care s-au luptat in partea de est a Predealului ca soldati viteji, panã la amarnicul sfarsit, care sã poatã povesti aceastã ultimã parte a luptei. Si vitejeste sau purtat romanii pe muntele Pristocol si in gara Predeal. Am vizitat mai intai gara. Ca punct de plecare a cãilor ferate romane, ea s-a bucurat de o clãdire spatioasã si impunãtoare… Loviturile din plin ale tunurilor noastre au produs ravagii teribile in sirul acesta de clãdiri. Soldatii romani se instalaserã aici, in cãutare de adãpost. În vechiul restaurant in care turisti de altã datã se intalneau seara la mici plimbãri, ei zac acum printre dãramãturi si printre cioburi. În camera cu ghiseuri a functionarilor corpurile lor rigide si reci stau inclestate. Moartea i-a doborat, insirandu-i in nenumãrate tablouri de un grotesc infiorãtor. Mi se pare, in fata acestei fantastice grozãvii, cã nimic nu e real si cã vãd numai oribilele figuri de cearã ale unei panorame de balci.’ De aceea Kiritescu considera cã aceastã garã poate fi consideratã, de romani, un templu al celor mai curate jertfe. Dupã pierderea gãrii, luptele au continuat cu aceeasi inversunare, incat localitatea a trebuit ocupatã casã cu casã. Si alti corespondenti, in afarã de cei citati, vor fi uimiti certificand vitejia extraordinarã a romanilor, indãrãtnicia si dispretul lor fatã de moarte atunci cand apãrau aceasta poartã a Romaniei. Ei mor, intorsi cu fata spre Ardeal. Unul dintre acesti corespondenti de presã face descrieri amãnuntite, observand terenul desfundat, plin de palnii, de transee, in care mortii sunt uimitori prin pozitiile pe care le au, prin obiectele ce impresioneazã prin nota lor de umanism, intre care inceputul unor scrisori. Cat eroism au dovedit apãrãtorii Predealului ne dãm seama si din faptul cã din Divizia 21 au rãmas numai 3.000 de oameni. Pe intreaga vale a Prahovei, dupã lupta de la Predeal, au rãmas numai 7.000 de luptãtori care, mutandu-se pe noi pozitii, au stãvilit, in continuare, drumul cãtre Bucuresti. Cei 7.000 de luptãtori, reuniti din mai multe mari unitãti, au trecut sub comanda generalului Vãitoianu si si-au stabilit noile pozitii tot langã Predeal, pe linia Clãbucetelor (mai multi munti cu aceastã denumire). Un punct important de rezistentã, care a intarziat cel mai mult inaintarea inamicului, a fost Clãbucetul Taurului, situat in marginea Predealului. Luptele au continuat pe inãltimile din jur panã pe crestele Bucegilor, panã pe varfurile impunãtoare ale Costilei si Caraimanului. Desi in retragere, romanii au efectuat contraatacuri si au reusit sã se mentinã, o bunã parte din luna noiembrie, tot in apropierea Predealului, la Azuga. Am copilãrit la Predeal si, dupã zeci de ani, in anii ’50, amintirea luptelor din 1916 era incã vie. Vechea garã, rasã de artileria germanã, fusese inlocuitã cu o clãdire cochetã, dar modestã, din barne. La inceputul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, la cateva sute de metri de micuta clãdire, se turnase fundatia unei noi gãri ce nu a mai fost construitã. Abia dupã multi ani, prin 1960-1965, s-a construit gara actualã, opera unui fost detinut politic, sugerand o pasãre coboratã din zbor. În spatele gãrii vechi, in perioada paukeristo-dejistã, in spatele gãrii de barne, in buruieni, moloz si alte mizerii zãcea, aruncat orizontal, un grup statuar datorat marelui sculptor Constantin Baraschie. Era inchinat apãrãtorilor gãrii Predeal, iar in vremurile de atunci, in cumplitul si insangeratul mileniu 1950- 1960, cand se distrugeau traditiile romanesti (ceea ce se mai face si astãzi), amintirea eroilor care au apãrat gara in 1916 trebuia sã zacã la gunoi. Eu si cativa prieteni ne duceam mereu acolo si din curiozitate, dar si dintr-un patriotism incipient, curãtam statuile, le stergeam de mizeriile care se adunau iar si iar. Dupã 1965, grupul statuar (reprezentand in principal un ofiter in picioare, plin de darzenie, un rãnit pe moarte si un mitralior) se aflã la mare cinste in centrul Predealului. Un alt monument din Predeal il evocã pe Mihail Sãulescu, poet care si-a pierdut viata, cu arma in manã, la marginea Predealului. Fiu de militar, s-a inscris voluntar si a continuat sã scrie, reflectand momentele de rãzboi pe care le-a trãit panã cand a cãzut, secerat de gloantele inamice. Monumentul sãu din marginea Predealului era, si el, un loc de pelerinaj al copiilor. Împrejurãrile in care a murit nu sunt cunoscute cu precizie nici astãzi, dar o traditie localã spune cã ar fi fost prins de niste soldati unguri si torturat panã la moarte. Urme ale Primului Rãzboi Mondial se mai gãseau, pe atunci, si prin pãdurile din jurul Predealului – am mai gãsit borne cu insemnele apusului Imperiu Austro-Ungar si chiar o puscã Manlicher pe jumãtate putrezitã. Chiar dacã luptele de acolo s-au soldat, in final, cu o retragere, Predealul se inscrie, si el, intre simbolurile ilustrative pentru eroismul romanesc.

Dan Ravaru