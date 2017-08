Relu Fenechiu va fi eliberat conditionat

marți, august 8, 2017, 3:00

Fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, poate fi eliberat conditionat, în urma deciziei de ieri a Tribunalului Vaslui. Hotãrârea magistratilor este definitivã.

Potrivit instantei, a fost respinsã ca nefondatã contestatia procurorilor la decizia Judecãtoriei Vaslui, de eliberare conditionatã a lui Relu Fenechiu, iar decizia Tribunalului este definitivã. Astfel, fostul ministru al Transporturilor, care este incarcerat la Penitenciarul Vaslui, poate fi eliberat conditionat, potrivit deciziei Tribunalului Vaslui. Relu Fenechiu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul ‘Transformatorul’ si la 3 ani si 10 luni in dosarul ‘Siveco’, dupã ce si-a recunoscut faptele. Pedepsele au fost contopite, astfel cã, potrivit magistratilor vasluieni Fenechiu ar fi avut de ispãsit 5 ani si 6 luni de inchisoare. La inceputul lunii august 2016, Relu Fenechiu a cerut eliberarea conditionatã din cadrul Penitenciarului Vaslui, desi nu mai era incarcerat acolo, solicitand instantei sã ia act de faptul cã si-a executat fractia din pedeapsã. Pedeapsa lui Relu Fenechiu a scãzut si datoritã lucrãrilor stiintifice cu titlurile ‘Itinerarii duhovnicesti in judetul Iasi’ si ‘Ingineria avanasatã solutie strategicã pentru o dezvoltare durabilã a regiunii de nord est’, dar si datoritã inventiilor precum microhidrocentrala plutitoare, cricul incorporat in masinã si stingatorul cu senzor, bretate in perioada in care era incarcerat in Penitenciarul Vaslui.