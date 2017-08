Rectificare aproape fãrã obiect

vineri, august 25, 2017, 3:00

Noroc de încasãrile de la Festivalul International de Folclor „Hora din Strãbuni”! Altfel, cea de-a IV-a rectificare a bugetului judetului Vaslui ar fi fost pe zero la capitolul venituri. La fel, si în cazul capitolului cheltuieli, unde s-a renuntat la finantarea unor proiecte propuse la începutul anului, cazul sistemului de încãlzire de la Centrul Scolar de Educatie Incluzivã „Elisabeta Polihroniade”, datoritã unor modificãri de proiect, pentru a se aloca putinii bani astfel economisiti altor proiecte, mai urgente. Cât priveste institutiile din subordinea CJ Vaslui, acestea au nevoie stringentã de bani pentru acoperirea salariilor angajatilor si a altor cheltuieli cu bunuri si servicii indispensabile, în special DGASPC si Centrul medico social de la Bãcesti. Singura solutie gãsitã la aceastã rectificare constã în restrângerea unor alte cheltuieli prevãzute în bugetul acestor institutii.

Dacã nu ar fi fost incasãrile de la Festivalul International de Folclor ‘Hora din Strãbuni’, succesul de casã al acestei manifestãri aducand in visteria organizatorilor nu mai putin de 35.880 lei, cea de-a IV-a rectificare din acest an a bugetului judetului nu ar fi avut obiect, la categoria venituri. Banii respectivi nu pot fi insã alocati la alte capitole bugetare, astfel incat vor fi folositi, in caz de nevoie, pentru suplimentarea bugetelor altor manifestãri culturale organizate de CJ Vaslui panã la sfarsitul anului. Este vorba, in principal, de Targul Mesterilor Populari, care va avea loc in luna septembrie, de Festivalul de Datini si Obiceiuri de Iarnã, de la sfarsitul anului, si de Festivalul Fanfarelor care, in acest an, se va desfãsura la Pãdureni. ‘Am considerat cã, prin organizarea la Pãdureni a Festivalului Fanfarelor, va duce la o mai intensã popularizare, inclusiv turisticã, a zonei respective, care poate deveni, din acest punct de vedere, un reper al judetului Vaslui. Mai mult, ne gandim sã permanetizãm aceastã locatie pentru urmãtoarele editii ale Festivalului Fanfarelor, eventual desemnand o alta pentru preselectie. Faptul cã avem aceastã rezervã financiarã ne va permite sã popularizãm mai bine acest eveniment si, de ce nu, chiar sã-l facem de o amploare mai mare’, a declarat Vasile Mariciuc, vicepresedintele CJ Vaslui. La fel ca la capitolul venituri, si la cel de cheltuieli a IV-a rectificare a bugetului va fi ‘subtiricã’, per total, aceastã rectificare urmand a fi una cu un minus de 66.960 lei la capitolul cheltuieli de capital. Putinele sume alocate provin de la redistribuiri de fonduri intre diverse cheltuieli programate la inceputul anului. Este cazul, de exemplu, al amanãrii realizãrii investitiei de reabilitãrii furnizãrii de agent termic si apã menajerã la Centrul Scolar de Educatie Incluzivã ‘Elisabeta Polihroniade’, datoritã faptului cã noul sistem va trebui sã cuprindã si sala de sport de urmeazã a fi construitã. La fel, in cazul Complexului de servicii pentru persoanele varstnice Vaslui, pentru care, la inceputul anului, a fost alocatã suma de 49.750 lei, proiect care a fost amanat pentru anul viitor. Banii astfel economisiti vor merge cãtre Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, in vederea finantãrii achizitiei documentatiei tehnico-economice privind lucrãrile complementare in vederea obtinerii autorizatiei ISU. O situatie asemãnãtoare este in cazul alunecãrilor de teren de pe DJ 244J Epureni – Horga, unde, pentru finantarea expertizei tehnice, se vor aloca 35.700 lei, prevãzuti initial pentru obiectivul ‘Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiul Vaslui, Husi, Barlad si orasul Negresti’. Cele mai mari probleme le au insã unele din institutiile din subordinea CJ, in special DGASPC Vaslui si Centrul medico social de la Bãcesti, care, datoritã alocãrilor insuficiente de fonduri de la bugetul de stat la inceputul acestui an, au probleme in ceea ce priveste asigurarea salariilor angajatilor si de diverse bunuri si servicii cãtre beneficiarii de servicii medicosociale. La DGASPC, conducerea institutiei a avertizat, incã din luna iulie cã si fãrã majorãrile salariale ce urmau sã vinã institutia nu are posibilitatea sã asigure integral salariile angajatilor decat pentru luna august! Din pãcate, CJ Vaslui nu are posibilitatea, din bugetul propriu, sã ajute prea mult la rezolvarea acestei situatii, solutia gãsitã la aceastã rectificare fiind una ‘de avarie’. Este vorba de diminuarea sumelor prevãzute initial la unele capitole care au primit mai multi bani la inceputul anului, respectiv pentru asistenta socialã pentru familie si copii, cea in caz de boli si invaliditãti ori cea acordatã persoanelor varstnice, si suplimentarea, cu 202.700 lei, a cheltuielilor de personal, respectiv cu circa 84 mii lei, a celor cu bunuri si servicii destinate beneficiarilor de asistentã socialã. Se acoperã astfel doar cheltuieli eferente lunii august, pentru lunile urmãtoare sperandu-se cã se vor primi fonduri la o viitoare rectificare a bugetului de stat. ‘În vederea distribuirii fondurilor pe care le avem la dispozitie, am analizat impreunã cu factorii implicati necesarul fiecãrei institutii, serviciul public sau activitate in parte, cu scopul de a acoperi in cea mai mare parte finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii si a celor de capital, intr-un procent cat mai mare. Prin aceastã mãsurã, am urmãrit asigurarea functionãrii institutiilor si serviciilor panã la sfarsitul anului, propunandu-ne totodatã sã realizãm si alte proiecte care intrã in sfera noastrã de activitate’, a explicat aceastã rectificare de buget Dumitru Buzatu, presedintele CJ, in expunerea de motive a proiectului de hotãrare ce urmeazã a fi supus vineri atentiei consilierilor judeteni.