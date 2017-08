Recompense financiare pentru cei mai buni elevi

vineri, august 11, 2017, 3:00

Absolventii care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationalã a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) sau la Bacalaureatul din acest an vor primi stimulente financiare, în semn de apreciere a performantelor realizate. Nu mai putin de 15 elevi vasluieni, cei mai buni la aceste examene nationale, vor benefica de aceste stimulente financiare, în valoare totalã de 21.000 lei.

Potrivit unei hotãrari adoptate in ultima sedintã de Guvern, cea de miercuri, 9 august, fiecare absolvent de gimnaziu care a obtinut media 10 la Evaluarea Nationalã va primi un stimulent in valoare de 1.000 de lei, iar fiecare absolvent de liceu care a obtinut media 10 la examenul national de Bacalaureat 2017 va fi recompensat cu un premiu in valoare de 3.000 de lei. Dovadã a trendului ascendent pe care se aflã invãtãmantul vasluian, judetul nostru se aflã pe pozitii fruntase intr-un clasament neoficial al celor mai bune rezultate obtinute de absolventii de gimnaziu si cei de liceu la examenele nationale, cel de Evaluare la sfarsitul clasei a VIIIa in vederea admiterii la liceu, si cel de Bacalaureat 2017. Astfel, dintre cei 137 de absolventi de clasa a XII-a din intreaga tarã care au incheiat cu media generalã 10 examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, trei sunt vasluieni, respectiv Ana Maria Polcovnicu, absolventã a Liceului Teoretic ‘Emil Racovitã’, Gabriel Cozma, de la Colegiul Economic ‘Anghel Ruginã’ din Vaslui, si Mãlina Chelaru, absolventã a Colegiului National ‘Gh. Rosca Codreanu’, din Barlad. Trebuie mentionat cã, atat din punct de vedere al promovabilitãtii, 76,67%, cea mai mare din ultimii 8 ani, dar si a numãrului de note de 10 obtinut, in numãr de 271!, invãtãmantul vasluian s-a situat pe una din primele pozitii in ceea ce priveste rezultatele obtinute la Bacalaureatul din acest an. În ceea ce priveste absolventii de gimnaziu vasluieni, pe langã faptul cã proportia celor care au obtinut cel putin media 5 a fost cu peste 5% peste cea inregistratã la nivel national, 12 dintre elevi au reusit performanta de a promova examenul de Evaluare Nationalã cu media generalã 10. Este vorba de vasluienii Tudor Ciobotaru si Andrei Iordan, de la Scoala Gimnazial‘ ‘Stefan cel Mare’, Elena Gavrilã si Diana Teodora Panainte, de la Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’, Crina Iancu si Cosmin Daniel Lupu, de la Scoala Gimnazialã ‘Mihail Sadoveanu’, Mihaela Oana Iurascu, de la Scoala Gimnazialã ‘Alexandra Nechita’, Miriam Mãlina Matcasu, de la Scoala Gimnazialã ‘Constantin Parfene’ si Rãzvan Andrei Perial si Ruxandra Maria Albescu de la Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, precum si bãrlãdenii Dragos Sarbu si Ana Maria Nanu, absolventi ai Scolii Gimnaziale ‘George Tutoveanu’ din Barlad, nominalizati intre cei 497 de absolventi de clasa a VIII-a la nivel national care au finalizat EN VIII cu media 10 si care vor fi recompensati financiar de Guvernul Romaniei. ‘Sustinerea tinerilor capabili de performante scolare inalte este un obiectiv al politicilor educationale promovate de Guvern in acord cu Programul de Guvernare 2017-2020 unde, in Capitolul Politici in domeniul educatiei, sunt prevãzute mãsuri pentru dezvoltarea si implementarea programelor de stimulare a performantei adresate elevilor cu potential deosebit. Din categoria elevilor cu potential deosebit fac parte si elevii care obtin media generalã 10 la examenele nationale de finalizare a ciclurilor de invãtãmant gimnazial si liceal’, se aratã in comunicatul postat pe site-ul Guvernului Romaniei. Ceremonia inmanãrii premiilor celor mai buni elevi va avea loc in zilele urmãtoare!