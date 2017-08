Protectia Copiilor mai are bani de salarii doar pentru o lunã!

miercuri, august 2, 2017, 3:00

Cel mai mare angajator din judet si totodatã institutia care rãspunde de destinele a sute de copii institutionalizati sau dati în plasament, DGASPC Vaslui ar putea rãmâne, din luna septembrie, fãrã banii necesari plãtii salariilor celor aproape 2.500 de angajati. Motivul? Alocãrile bugetare insuficiente de la începutul acestui an, cu 6,6 milioane lei mai putin ca în 2016, în conditiile în care a crescut salariul minim si, prin diverse acte normative, salariile angajatilor, iar de la începutul lui 2017 au mai fost angajati asistenti maternali care sã aibã grijã de 42 copii ajunsi în grija institutiei. În aceste conditii, conducerea DGASPC a avut grijã ca noile majorãri salariale, votate sãptãmâna tecutã de consilierii judeteni, sã fie unele decente, „în functie de posibilitãti”, cheltuielile salariale crescând cu doar 3% lunar.

Cu ocazia inaintãrii, cãtre CJ Vaslui, a propunerilor privind noua grilã de salarizare, asa cum prevede Legea salarizãrii 153/2017, conducerea DGASPC a atras atentia cã, din cauza subfinantãarii, in acest an, de la bugetul de stat, incepand cu luna septembrie, dacã nu se va face vreo rectificare bugetarã, se vor epuiza banii necesari plãtii salariilor. Practic, la inceputul anului 2017, institutiei i sa alocat de la bugetul de stat suma de 51,87 milioane lei, cu 6,61 milioane lei mai putin decat anul trecut. Cu alocãrile de la CJ Vaslui, fondul pentru cheltuieli de personal pentru intreg anul 2017 este de 60,2 milioane lei, cu 3 milioane mai putin ca anul trecut, in conditiile in care, fatã de 2016, cheltuielile au crescut, datoritã majorãrii salariului minim pe economie, dar si altor majorãri salariale. În plus, in primele 6 luni a acestui an, DGASPC a trebuit sã mai angajeze 7 asistenti maternali, in conditiile in care a crescut, cu 42, numãrul copiilor plasati la asistenti maternali, dar si, cu 10, numãrul copiilor cu incadrare in grad de handicap. Din fondul de salarii pentru intreg anul 2017, in primele 7 luni s-au cheltuit deja 51,5 milioane lei, suma rãmasã, 8,67 milioane, putand asigura salariile doar pentru ceva mai mult de o lunã. Poate tocmai de aceea, propunerile cu privire la noua grilã de salarizare, rezultate in urma analizei activitãtii si discutii cu sindicatele, care au fost inaintate de conducerea institutiei spre aprobare Consiliului Judetean Vaslui, contin o majorare minimã de salarii, de doar 3% fatã de fondul salarial lunar de la nivelul lunii iunie. Astfel, cresterea totalã a lefurilor lunare a celor 160 functionari publici, inclusiv a personalului din conducere, este de doar 4.513 lei, in timp ce suma necesarã acoperirii cresterii lefurilor celor 834 angajati personal contractual reprezintã 70.797 lei pe lunã. Cea mai mare parte a fondului de salarii (54,4%) este destinatã plãtii lefurilor celor 1.472 asistenti maternali, efortul bugetar suplimentar fiind de 141 mii lei, respectiv o majorare de mai putin de 100 lei lunar pentru fiecare. Chiar si in conditiile unei majorãri minime, pentru asigurarea salariilor angajatilor panã la sfarsitul anului ar fi nevoie de o suplimentare de cel putin 30 milioane lei, solicitatã de conducerea unitãtii incã din luna iunie. ‘Dat fiind cã ponderea fondului de salarii se aflã la asistentii maternali profesionisti, peste 50% din buget, nu existã posibilitatea de a se trece la o eventualã reorganizare drasticã, pentru reducerea focului de salarii. Costul anual pentru intretinerea celor 1.781 copii aflati in asistentã maternalã este de 33 milioane lei, salarii plus cheltuieli materiale. Dacã acesti copii ar fi trasferati la centre de plasament, costul total anual ar ajunge la 54 milioane lei, o crestere a costurilor de 21 milioane lei. În acelasi timp, cresterile salariale actuale reprezintã 216.546 lei lunar in plus fatã de luna iunie, fãrã a fi luate in calcul acordarea de vouchere de vacantã celor 2.472 salariati’, aratã Ionel Stefãnicã Armeanu, directorul general al DGASPC Vaslui, in referatul inaintat cãtre CJ Vaslui. Referatul si propunerea de majorare salarialã au fost insusite de conducerea CJ si de consilierii judeteni, prin votul in unanimitate acordat la votarea noii grile de salarizare a personalului DGASPC. Rãmane acum sã se facã eforturi pentru acoperirea acestor cheltuieli de personal panã la sfarsitul acestui an.