Programul pentru comercializarea lânii, sabotat din interior!

vineri, august 11, 2017, 3:00

Oierii din judetul Vaslui nu se înghesuie sã se înscrie în programul pentru subventionarea lânii comercializate. Desi termenul limitã de înregistrare este data de 30 august 2017, doar 46 de ciobani au decis sã intre în program. Raportat la efectivele de 270.000 de ovine din judetul Vaslui, numãrul fermierilor înscrisi este extrem de mic, practic insignifiant. Crescãtorii care nu se înscriu la termen în program nu vor putea primi în 2018 subventia de 1 leu/kilogramul de lânã comercializatã.

Crescãtorii de ovine din judetul Vaslui nu sunt interesati de programul guvernamental prin care se acordã subventie pentru lânã comercializatã. Dupã ce ani de zile s-au plâns cã nu au unde vinde lâna si sunt nevoiti sã o arunce, în prezent, oierii ignorã ajutorul de minimis oferit de stat. Desi în judetul nostru sunt circa 270.000 de ovine, doar 46 de oieri s-au înscris în programul privind acordarea de subventie pentru lâna comercializatã. Cauzele pentru care crescãtorii de ovine nu se înghesuie sã se înscrie în program sunt multiple. În primul rând, o parte dintre fermieri au vândut deja lâna la achizitori clandestini, asa cã nu mai au… marfã. Însã, crescãtorii de ovine trebuie sã stie cã, dacã nu se înscriu în program pânã la data de 30 august 2017, nu vor putea primi subventia pentru anul viitor. Alti oieri spun cã au lânã, dar nu au unde sã o vândã, în conditiile în care centrele de preluare vor fi finalizate pânã la sfârsitul anului. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, a spus cã în zilele rãmase pânã la data de 30 august vor continua sã facã campanie în teritoriu, pentru a informa oierii despre program. „Oamenii nostri merg în fiecare comunã pentru a-i convinge pe crescãtorii de ovine sã se înscrie în program, pentru a nu se mai arunca lâna. Functionarii agricoli împart modelele de cerere pentru înscrierea în program si oferã toate informatiile necesare. Vom face tot ce ne stã în putintã pentru a creste numãrul ciobanilor care se înscriu în program. Am iesit în presã, am dat informatii pe site-ul nostru, am trimis informãri la Prefectura Vaslui, care au fost transmise în teritoriu”, a spus Gigel Crudu.

Patru centre de colectare

Pânã la aceastã datã, DAJ Vaslui a avut discutii cu patru agenti economici care sunt interesati de construirea si administrarea centrelor de preluare a lânii. Centrele vor fi deschise în Vaslui, Husi, Duda-Epureni si Tãcuta. Statul va finanta contruirea centrelor de preluare si va detine 49% actiunile societãtii, în timp ce întreprinzãtorul privat va avea 51%. „Dupã ce centrele vor fi finalizate, agentii economici vor prelua lâna de la fermieri cu un pret de 3 lei/kilogram. În baza facturilor de comercializare a lânii, fermieri vor merge la DAJ, pentru a solicita subventia de 1 leu/kilogramul de lânã comercializat. Noi vom face solicitare la Ministerul Agriculturii pentru sumele necesare si, ulterior, se vor face plãtile cãtre fermieri”, a explicat Crudu. Pentru înscrierea în program, solicitantul trebuie sã depunã o copie a B.I./C.I., o copie de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, o dovadã a contului activ de disponibilitãt i bancare, declaratie pe propria rãspundere, documentul care sã ateste cã exploatatiile de ovine sunt înregistrate în Registrul National al Exploatatiilor.

Subventie pentru lâna comercializata

Valoarea sprijinului financiar este de 1 leu/kilogramul de lânã comercializatã. Valoarea totalã a ajutoarelor de minimis care se acordã unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depãsi suma de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, în cursul exercitiului financiar actual si în cele douã exercitii financiare precedente. Pentru obtinerea sprijinului, solicitant ii au obligatia sã depunã la directiile pentru agriculturã judetene documente justificative, care sã ateste comercializarea productiei de lânã obtinutã, pânã la data limitã a anului de cerere, respectiv 1 iulie inclusiv. Documentele justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care sã rezulte cantitatea de lânã comercializatã.