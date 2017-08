Profesori cu visuri de director, picati la… interviu

joi, august 24, 2017, 3:00

Nu mai putin de 8 din cei 28 de candidati la functiile vacante de director si director adjunct existente la nivelul institutiilor de învtmânt preuniversitar de stat din judetul Vaslui nu au reusit s întruneasc baremul minim de 21 de puncte, din 30 posibile, la interviul organizat în acest sens de ISJ Vaslui.

În conditiile in care, in ultimul an, au fost organizate douã examene de ocupare a posturilor de director si director adjunct a institutiilor de invãtãmant preuniversitar de stat si, suplimentar, o sesiune de ocupare a posturilor rãmase vacante prin detasare in interesul invãtãmantului prin sustinerea unui simplu interviu, 21 de scoli si licee vasluiene nu si-au gãsit incã conducãtori. Este vorba de scolile gimnaziale din Costesti, Mãlusteni, Miclesti, Rosiesti, Botesti, Bogdãnesti, Coroiesti, Fruntiseni, Epureni, Popeni, Bogdana, Sãlceni, Averesti, Deleni, Gãgesti, Ibãnesti si Dãnesti, Liceul Tehnologic ‘Ion Corivan’, Seminarul Teologic Ortodox ‘Ioan Gurã de Aur’ si Colegiul Agricol ‘Dimitrie Cantemir’ din Husi si de la Scoala Postlicealã sanitarã ‘Anastasie Fãtu’ din Vaslui. La fel este cazul Scolilor Gimnaziale din Dãnesti si Lipovãt, ‘Mihai David’ din Negresti, si a liceelor din Vladia, Fãlciu, Codãesti si Colegiul Agricol ‘Dimitrie Cantemir’ din Husi care, deocamdatã, nu au director adjunct. În aceste conditii, Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui cautã solutii pentru ca, panã la inceputul anului scolar, sã numeascã directori si directori adjuncti pentru ca actul educational in aceste institutii de invãtãmant sã nu aibã de suferit. ‘Încercãm sã gãsim, dintre expertii in managament educational care nu au participat la concurs, ori dintre cei care au picat una sau douã probe, cadre didactice care sã preia conducerea temporarã a scolilor sau liceelor care, deocamdatã, nu au director sau director adjunct. În primã fazã, asteptãm persoanele interesate sã depunã o solicitare in scris in acest sens la secretariatul ISJ, panã pe 23 august, ora 12.00, numirile urmand a fi fãcute prin detasare in interesul invãtãmantului, direct de Inspectorat, respectand unele criterii, fãrã concurs. Dacã nici asa nu se vor ocupa toate posturile, vom continua eforturile astfel incat, la debutul noului an scolar, sã avem totusi acoperite toate posturile de conducere de la nivelul scolilor si liceelor din judet’, a declarat inspectorul general al ISJ Vaslui, prof. Gabriela Plãcintã. În ceea ce priveste ultima incercare de ocupare a acestor posturi, prin sustinerea unui simplu interviu, trebuie spus cã unii profesori care aspirau la functii de conducere sau fãcut incã odatã de rusine. Astfel, din totalul de 28 de candidati care au avut la dispozitie 48 de posturi vacante, aproape o treime, respectiv 8 profesori, s-au fãcut de rusine, dupã ce nu au reusit sã intruneascã baremul minim de 21 de puncte, din 30 posibile. Cel mai slab rezultat l-a obtinut o profesoarã, Nelly Bejenaru, candidatã pentru functia de director a Scolii Gimnaziale ‘Mihai Eminescu’ Osesti, care nu a reusit sã obtinã in total decat 12 puncte din partea celor trei examinatori din cadrul comisiei ISJ. Dintre cei care au promovat interviul si astfel au reusit sã acceadã la functia doritã, niciunul nu a reusit sã se apropie de nota maximã, cel mai mare punctaj fiind de 26,50 puncte obtinut de Ionel Romeo Obreja, candidat la functia de director a Scolii Gimnaziale nr. 1 Voinesti. Culmea, cei mai multi dintre profesorii candidati nu pot invoca nici mãcar emotiile, dat fiind cã, pe langã faptul cã mai participaserã la concursuri chiar mai grele, unde, pe langã interviu, au avut de sustinut si proba scrisã sau CV-ul profesional, nu au avut nici concurentã pe locurile pentru care optaserã!