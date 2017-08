Primarii fac minuni

luni, august 28, 2017, 3:00

Numãrul asistatilor social din judetul Vaslui a scãzut cu 1.200 beneficiari. Diminuarea numãrului de familii care primesc venit minim garantat coincide cu campania primãriilor de a-i determina pe asistati sã îsi gãseascã locuri de muncã. La ultima bursã de profil, sute de asistati social au venit la Vaslui pentru a-si gãsi de lucru.

Efortul primarilor din ultimele luni pentru ca beneficiarii de venit minim garantat sã isi gãseascã de muncã incepe sã dea rezultate. Potrivit datelor Agentiei Judetene pentru Plãti si Inspectie Socialã Vaslui, in prima jumãtate a acestui an, numãrul asistatilor social s-a diminuat cu 1.200 de familii si persoane singure. Dacã in luna aprilie 2017 erau in platã 11.378 beneficiari, la sfarsitul lunii iulie, numãrul acestora a scãzut la 10.194. Diminuarea semnificativã a segmentului de asistati social s-a repercutat direct in sumele alocate de la bugetul de stat pentru plata prestatiei sociale. De la o sumã de 3.483.369 lei, achitatã in luna aprilie pentru asistatii social, in luna iulie, plãtile s-au redus la 3.129.481 lei. Cum prestarea muncilor ocazionale nu este incompatibilã cu incasarea venitului minim garantat, toti beneficiarii care nu se mai gãsesc pe listele cu asistati social fie si-au gãsit locuri de muncã in judet sau in alte zone ale tãrii, fie au plecat in strãinãtate.

Coada la bursa locurilor de munca

La inceputul lunii aprilie 2017, la bursa locurilor de muncã care a avut loc la Vaslui, au participat peste 1.000 de beneficiari de ajutor social. Mihai Moraru, primarul comunei Stefan cel Mare, a spus cã din comuna pe care o conduce au fost la bursã peste 100 de asistati social, iar o parte dintre participanti si-au si gãsit slujbe. ßCei care sunt apti de muncã, trebuie sã isi caute un loc de muncã. Nu discutãm de persoanele in varstã, care au peste 60 de ani, dar tinerii care primesc ajutor social trebuie sã isi gãseascã un loc de muncã. Cum si ei sunt interesati, suntem pe aceeasi lungime de undã ca ei sã isi gãseascã o slujbã corepunzãtoare calificãrii pe care o au. Asistatii social vor participa la orice eveniment organizat de Fortele de Muncã Vaslui, pentru a-si gãsi un loc de muncã’, a spus Mihai Moraru.