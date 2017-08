Prefectul Popica si-a completat cabinetul

vineri, august 18, 2017, 3:00

Ieri, in cadrul unei conferinte de presã, Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui, si-a prezentat membrii cabinetului. Purtãtorul de cuvant al Instututiei Prefectului este Cristian Lapa, iar in functia de director de cabinet a fost numitã Andreea Cepoi. ‘Am spus cã voi avea ca purtãtor de cuvant o persoanã din cadrul presei locale, si m-am tinut de cuvant. Am gãsit, in sfarsit, si un director al cabinetului, iar acum suntem in formatie completã’, a spus Eduard Popica. Jurnalistul Cristian Lapa le-a spus colegilor de breaslã cã va continua sã promoveze imaginea Institutiei Prefectului si va rãspunde prompt tuturor cererilor de informatii venite din partea presei. Noua sefã de cabinet, Andreea Cepoi, si-a prezentat pe scurt CV-ul. Astfel, ea este licentiatã la Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi si are finalizat un masterat. ‘În administratie, am lucrat panã acum la Asociatia de Dezvoltare Intracomunitarã Vaslui, în cadrul cãreia am ocupat mai multe functii. Dupã o pauzã, am fost numitã director al Cancelariei prefectului, lucru care mã onoreazã. Voi avea noi atributii si voi avea de rãspuns la noi provocãri. Sper ca experienta acumulatã panã in prezent sã mã ajute sã coordonez profesionist Cabinetul prefectului. Mã voi baza in activitatea mea pe o serie de principii, printre care transparenta si apropierea de cetãteni’ a spus Andreea Cepoi.