Politistii vasluieni au un reprezentant în conducerea centralã a sindicatului

joi, august 17, 2017, 3:00

De câteva zile, structura de conducere centralã a Sindicatului Politistilor din România (SPR) «Diamantul» are o nouã componentã, din care face parte, în premierã, si un politist vasluian, agent sef adjunct Ovidiu Botea.

Urmare a sedintei de lucru de la Bucuresti a Adunãrii Generale a Sindicatului ‘Diamantul’, care a avut loc la sfarsitul sãptãmanii trecute, in conducerea executivã a fost ales, in calitate de vice presedinte, agent sef adjunct Ovidiu Botea. Acesta, care provine de la Postul de Politie Berezeni, unde activeazã in calitate de ajutor de sef de post, va completa aparatul central al sindicatului alãturi de Emil Pãscut, ales presedinte, si Marin Serbãnescu, secretar general, dar si de vicepresedintii Ion Tomoiagã, Alexandru Firicel, Lucian Matei si Dumitru Cioca. În functia de trezorier a fost ales Alexandru Nãstãsel. Totodatã, in cadrul aceleiasi sedinte au fost validati in functii si viitorii presedinti si vicepresedinti executivi de la nivel judetean. Prin urmare, Ovidiu Botea, fost vicepresedinte in Organizatia Teritorialã a judetului Vaslui, isi va delega atributiile celuilalt vicepresedinte, Cristian Trifu, iar functia de presedinte va fi ocupatã, in continuare, de Toni Iorgu. ‘Odatã cu finalizarea acestor alegeri, prioritãtile mele, in calitate de vicepresedinte ales la nivel central vor fi, in primul rand, indreptate cãtre strangerea legãturilor de colaborare intre organizatiile judetene zonale, precum si intre acestea si inspectoratele de politie zonale. Mi-am propus ca, impreunã cu toti colegii mei, sã cãutãm cele mai bune solutii pentru desfãsurarea activitãtilor politienesti la standarde cat mai inalte, ca de altfel si pentru respectarea tuturor drepturilor politistilor, in acord cu legile in vigoare. Asa cum am procedat si la nivelul judetului Vaslui, impreunã cu echipa de con ducere, si la nivel central vom intensifica eforturile de respectare a echitãtii intre angajati si angajator’, ne-a declarat noul vicepresedinte vasluian al SPR ‘Diamantul’. Mai trebuie spus cã, incã de la infiintarea in judetul Vaslui a filialei locale a Sindicatului ‘Diamantul’ conducerea acesteia s-a remarcat printr-o ‘agresivitate’ aparte in lupta sindicalã pentru respectarea drepturilor oamenilor legii. Asa se face cã, in mai putin de un an, spre acest sindicat au venit circa 2.000 de noi membri, numãrul total al politistilor cotizanti fiind in prezent de peste 3.000.