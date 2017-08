Politia vasluianã se primenestea

joi, august 17, 2017, 3:00

Mult trambitatele modificãri operate la pensiile speciale nu i-au speriat pe politistii vasluieni, de la inceputul acestei luni fiind depuse, la nivelul IPJ Vaslui, doar 8 cereri de incetare a raporturilor de serviciu cu unitatea si iesire la pensie. ‘Este vorba de 6 agenti si 2 ofiteri de politie, cei mai multi din structurile de ordine publicã, atat urban, cat si rural’, se aratã intr-un comuncat al IPJ Vaslui. Totodatã, se men tioneazã in comunicat, 12 absolventi au unitãtilor de formare initialã din cadrul MAI, promotia 2017, respectiv 3 ofiteri si 9 subofiteri, au fost angajati in cadrul IPJ Vaslui. Din pãcate, aceste angajãri nu suplinesc deficitul de personal inregistrat la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, datorat, in special, pensio nãrilor si politicii de personal la nivelul MAI din ultimii ani. Astfel, dacã doar in ultimul an au iesit la pensie circa 130 de cadre de politie, profitand de prevederile legale, respectiv pensionarea dupã 25 de ani de muncã, angajãrile nu au fost la acelasi nivel. În aceste conditii, deficitul de personal a ajuns la 14,3% in randul subofiterilor si la aproape 30%, la ofiteri. ‘Din pãcate, ne confruntãm cu o lipsã acutã de personal, deficitul, in randul ofiterilor de politie, fiind de 52 de lucrãtori. În afara absolventilor de scoli de politie care ne-au fost repartizati, in perioada urmãtoare sunt programate mai multe examene de ocupare a unor posturi de ofiteri din sursã internã, prin promovarea de subofiteri. În ultimii doi ani, a fost angajat personal din sursã externã, 148 de lucrãtori care se dovedesc plini de bunã vointã si dornici sã invete din tainele meseriei de politisti, insã formarea lor incã continuã. În acest scop, ei participã la cursuri tinute de colegi cu experientã si participã la misiuni sub indrumarea acestora, dar, pentru cã nu au urmat cursurilor unor scoli cu specific in aceastã activitate, mai dureazã panã vor ajunge cu adevãrat lucrãtori de politie. Sunt sigur insã cã cei mai multi dintre ei vor deveni, in cativa ani, adevãrati profesionisti. Panã atunci, incercãm sã ne desfãsurãm activitatea in bune conditii cu personalul pe care-l avem, si sperãm ca, cat de repede, sã ne fie alocat personal suplimentar, pentru acoperirea schemei’, a declarat inspectorul sef Doru Gabriel Pantiru, comandantul IPJ Vaslui. Acesta a adãugat cã, si in aceste conditii, prin munca si abnegatia personalului existent, criminalitatea in judetul Vaslui a scãzut in primele sase luni a acestui an fatã de perioada similarã a anului trecut.