Poftiti la liceu!

joi, august 3, 2017, 3:00

Absolventii de gimnaziu care, din diverse motive, nu au participat la prima etapã de înscriere în liceu, mai au o a doua sansã, putând opta pe unul dintre cele 956 locuri rãmase libere în liceele si scolile profesionale vasluiene. Dacã la liceele teoretice locurile au fost deja epuizate, la cele tehnologice, în special la cele din mediul rural, au mai rãmas disponibile circa un sfert din locurile aprobate în programa anului scolar 2017 – 2018. La fel, în cazul scolilor profesionale, cu precizarea cã specializãri cum ar fi mecanic auto, confectioner produse textile, ospãtar, bucãtar, zidar sau instalator au fost la extreme: ori s-au ocupat în totalitate, la unele scoli, ori au rãmas pe jumãtate libere! Dupã ce vor consulta lista locurilor libere, afisatã deja pe site-ul ISJ Vaslui, doritorii vor putea depune cererile de înscriere în licee si scoli profesionale, în perioada 4 – 7 septembrie, repartizarea computerizatã urmând a avea loc pe 8 septembrie.

Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a afisat pe site-ul propriu, isj.vs.edu.ro, lista locurilor rãmase libere, dupã prima repartizare computerizatã, in liceele si scolile profesionale din judet. Pentru forma de invãtãmant de zi, mai sunt disponibile 570 de locuri in licee tehnologice, la diverse specializãri, inclusiv in clase cu profil matematicã- fizicã, la Liceul Teoretic ‘Stefan Procopiu’ din Vaslui, economic, la Colegiul Tehnic ‘Marcel Guguianu’ Zorleni, sau filologie, la Liceul ‘Stefan cel Mare’ din Codãesti. Pentru tinerii care vor sã invete o meserie mai sunt disponibile 354 de locuri in invãtãmantul profesional, la diverse specializãri. Dacã la unele unitãti de invãtãmant, cum ar fi cazul Liceului ‘ion Mincu’ din Vaslui sau al celui tehnologic ‘Ion Corivan’ din Husi, locurile in clasele profesionale au fost aproape in totalitate ocupate, la altele, cazul Colegiului Agricol ‘Dimitrie Cantemir’ din Husi, unitãtile din Vetrisoaia, Murgeni sau Fãlciu sau ‘Liceul ‘Stefan Procopiu’ din Vaslui, in urma primei sesiuni de inscriere, sunt clase la care nu s-a inscris aproape nimeni. La fel ca in anii trecuti, la unele specializãri – mecanic auto, confectioner produse textile, ospãtar, bucãtar, zidar sau instalator, sunt scoli care au o adresabilitate mai mare, si unde locurile disponibile aproape cã s-au epuizat, in timp ce la alte scoli, pe aceleasi specializãri, au rãmas locuri libere. Copiii cu probleme educationale speciale pot opta pentru a invãta una din meseriile dulgher, zugrav, confectioner produse textile sau croitor la Scoala Profesionalã Specialã ‘Sfanta Ecaterina’ din Husi, unde mai sunt disponibile 32 de locuri. Depunerea cererilor de inscriere in invãtãmantul liceal sau profesional a absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioarã, care nu s-au inscris in perioada prevãzutã de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolarã ulterior etapei anterioare se va face in perioada 4 – 7 septembrie, urmand ca repartizarea computerizatã pe locurile disponibile sã aibã loc pe 8 septembrie. Panã atunci, absolventii de gimnaziu neadmisi incã in licee au timp sã-si cantãreascã optiunile, pe baza ofertei disponibile.