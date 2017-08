Ploaie de stele cãzãtoare, în noaptea de 12 spre 13 august

joi, august 10, 2017, 3:00

În fiecare an, pe la mijlocul lunii august, suntem martorii celui mai cunoscut si popular curent de meteori, Perseidele. Curentii meteorici mai poartã denumirea popularã si de ‘ploaie de stele cãzãtoare’. Denumirea are ca sursã de inspiratie un punct luminos, ca o stea, ce pare cã se desprinde de pe bolta cereascã, deplasandu-se cu mare vitezã, timp de cateva clipe, dupã care se stinge. În realitate sunt fragmente de corpuri interplanetare de dimensiuni foarte mici, ce pãtrund in atmosfera Pãmantului si ard in intregime, prin frecarea cu aerul. Dacã respectivul corp este suficient de mare, lasã o darã luminoasã si chiar o explozie, ce poartã denumirea de bolid. Numele curentilor de meteori este dat de constelatia din care aparent vin meteorii. Locul mai poartã denumirea de radiant. Perseidele au radiantul in constelatia Perseu (Perseus). Perseidele au perioada de activitate in intervalul 17 iulie – 24 august si momentul maxim din anul acesta va fi in dupã amiaza zilei de 12 august, la ora 19.00. Observatorul Astronomic si Astroclubul ‘Perseus’ al Muzeului ‘Vasile Parvan’ va organiza o noapte de observatii astronomice, in afara orasului Barlad, in Rezervatia Bãdeana, comuna Tutova (la circa 15 km sud de Barlad). Cu aceastã ocazie, publicul este invitat sã observe cerul, in intervalul orar 20.30 – 04.00. de mentionat cã cei care doresc sã participe la activitate trebuie sã isi asigure singuri deplasarea. De asemenea, un rol important il va juca si vremea. Astfel, in cazul in care conditiile meteo nu vor perimite observarea fenomenului astronomic, intreaga activitate va fi anulatã, a anuntat Dumitru Ciprian Vantdevarã, muzeograf in cadrul Planetariului/ Observatorului Astronomic al Muzeului ‘Vasile Parvan’ Barlad, coordonatorul Astroclubului ‘Perseus’, din Barlad.