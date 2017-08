Plecat-am nouã, ba nu, zece din Vaslui…

miercuri, august 9, 2017, 3:00

O idee poate nu nouã, dar cu certitudine generoasã. Deputatul PMP Corneliu Bichinet a lansat o invitatie cãtre toti parlamentarii judetului Vaslui, indiferent de partidele din care fac parte, de a se intalni, inaintea sesiunii parlamentare care incepe in luna septembrie, in vederea stabilirii prioritãtilor. ßEu nu deschid polemicã cu nimeni din judetul Vaslui. Dimpotrivã, am o atitudine deschisã, de colaborare, drept pentru care lansez aceastã invitatie cãtre senatorii si deputatii judetului. În ce mã priveste, stiu foarte bine ce am de fãcut in urmãtorii trei ani si jumãtate pe care ii voi petrece in Parlament. Voi incerca, prin toate mijloacele, sã schimb imaginea si modul in care este perceput judetul Vaslui – care nu este polul dezastrului -, voi sustine investitiile din judetul Vaslui, voi sustine proiectele tuturor primarilor, indiferent de partidul din care fac parte, si, al treilea obiectiv pe care mi lam fixat, voi sanctiona ce este rãu la actuala guvernare’, a declarat, duminicã, deputatul Corneliu Bichinet in cadrul unei conferinte de presã. Rãmane de vãzut dacã cei nouã colegi ai acestuia (trei senatori si sase deputati) vor trece peste ßdisciplina de partid’ si/sau alte rigori/umori si vor rãspunde la apelul liderului PMP Vaslui.