Peste 12.000 de vasluieni, fãrã medic de familie!

vineri, august 25, 2017, 3:00

Peste 12.000 de vasluieni din 6 comune sunt nevoiti, pentru a beneficia de servicii medicale de bazã, sã strãbatã uneori zeci de kilometri, pânã la cel mai apropiat medic de familie. În încercarea de a rezolva aceastã situatie, DSP Vaslui a postat pe site-ul propriu lista comunelor fãrã medic de familie, mentionând si distanta pânã la cel mai apropiat oras. Din 2015, nu mai putin de 14 medici de familie au renuntat la cabinetele din mediul rural, în acest moment, în judetul Vaslui activând 160 de medici de familie.

Desi medicii de familie incheie contracte de servicii medicale cu CJAS, in incercarea de a rezolva problema comunitãtilor lipsite de astfel de servicii de bazã s-a implicat si Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui. Institutia a postat pe site-ul prorpiu un comunicat in atentia medicilor interesati, precizand comunele din judet care nu au medic de familie. Este vorba de comunele Ciocani, Coroiesti, Pochidia, Mãlusteni si Arsura, care, unele incã de anul trecut, nu mai au medic de familie, ultima in aceastã situatie fiind comuna Oltenesti. Pentru a-i face mai interesati pe eventualii doritori, in comunicat se precizeazã chiar si numãrul de locuitori ai fiecãrei comune, posibili viitori pacienti pe listele medicului de familie, si, de asemenea, distanta panã la cel mai apropiat oras, Barlad, respectiv Husi. În ciuda faptului cã, de cele mai multe ori, autoritãtile locale pun la dispozitia medicilor dispensare utilate si au liste de pacienti mai bogate chiar decat colegi ai lor ce profeseazã in oras, nu putini sunt medicii de familie care preferã sã plece, din diverse motive. Astfel, din 2015, CJAS Vaslui a reziliat contractele a 14 medici de familie, in cele mai multe cazuri la cererea acestora, ultimele plecãri fiind chiar in aceastã lunã, cand, de la 1 august, comuna Ciocani a rãmas fãrã medic de familie, acelasi lucru intamplandu-se, din 16 august, la Oltenesti. Chiar dacã numãrul contractelor reziliate nu este mare, comparativ cu numãrul de 160 de medici care activeazã in judetul Vaslui, pentru comunitãtile respective, lipsa medicului reprezintã o adevãratã problemã. Situatia in aceste comune este disperatã, actul medical primar fiind in prezent infãptuit doar cu ajutorul asistentilor medicali comunitari, iar pentru cazuri mai grave sau ce necesitã consultatie, pacientii fiind nevoiti fie sã apeleze pentru retete la medicii de familie din localitãtile vecine, fie sã ingroase randurile pacientilor din ambulatoriile si spitalele vasluiene. Din pãcate, cu toate eforturile autoritãtilor locale si ale institutiilor direct implicate, CJAS si DSP, rezolvarea acestor situatii este de duratã, arãtandu-se prea putini doritori sã profeseze medicina ‘la tarã’.