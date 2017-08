Pensiile speciale – tãiate, pensia minimã – majoratã la 1.000 de lei!

miercuri, august 30, 2017, 3:00

Pensionarii vasluieni vor ca pensiile speciale sã disparã în totalitate iar pensionãrile sã nu mai fie posibile sub vârsta de 55 de ani. Cu aceste propuneri va merge la Predeal delegatia de pensionari din Vaslui, la Consiliul Persoanelor Vârstnice din România. În judetul Vaslui, 30.300 de persoane primesc pensii mai mici de 520 lei. Cum banii nu ajung lunar nici pentru alimente, bãtrânii vor ca pensia minimã sã fie majoratã la 1.000 de lei.

Pensionarii din judetul Vaslui vor sã revolutioneze sistemul public de pensii. Luna viitoare, la Consiliul National al Persoanelor Varstnice din Romania, care se va desfãsura la Predeal, pensionarii vasluieni vor merge cu douã propuneri de impact. Prima vizeazã eliminarea notiunii de pensie specialã si construirea sistemului public de pensii exclusiv in baza principiului contributivitãtii. O a douã propunere priveste eliminarea posibilitãtii de pensionare sub varsta de 55 de ani, cu exceptia locurilor de muncã cu conditii deosebite (mineri, piloti etc.). ‘Sunt foarte multe categorii de fosti salariati care incaseazã pensii speciale foarte mari. Noi vrem sã disparã pensiile speciale si toate sã fie calculate pe ceea ce sa contribuit la sistemul public de pensii. Întai sã primeascã un salariu si, in baza acelui salariu, sã primeascã pensie. Oamenii sunt foarte nemultumiti de pensiile mari care se plãtesc in Romania. Îsi fac cruce! Altii au muncit in fabrici peste 20 de ani si primesc cateva sute de lei, iar de la televizor auzim cã sunt multe pensii de peste 100 milioane lei vechi. Nu se gãseste nimeni sã vorbeascã de acest lucru’, a spus Ioan Stamate, presedintele Comitetului Judetean al Persoanelor Varstnice Vaslui.

Pensionari saraci, pensionari bogati

Din cei 102.278 pensionari din judetul Vaslui, 30.300 primesc pensii mai mici de 520 lei. Pentru a putea incasa integral pensia minim garantatã, statul le acordã la pensie restul sumei panã la nivelul de 520 lei. La polul opus, se aflã 85 de pensionari de lux, cea mai mare pensie ridicandu-se la suma de 16.368 lei. Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii Vaslui, tabloul pensiilor incasate in judet aratã astfel: 1.543 pensii mai mari de 2.000 lei, 16.640 de pensii cuprinse intre 1.100 -2.000 lei, in timp ce 84.095 pensionari au pensii mai mici de 1.100 lei. Veniturile mici de care dispun pensionarii se reflectã in numãrul mare de persoane care se imprumutã la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Vaslui. Tudorache Caloian, presedintele CARP Vaslui, a spus cã cele mai mici credite sunt in jur de 100 lei, iar cele mai mari sunt intre 2.500 – 5.000 de lei. ‘Pensiile sunt foarte mici, in jur de 500 lei dupã 35 de ani de muncã. Rãmai mut! Acordãm zeci de credite zilnic. Asta este situatia. Ti-e goazã. Un procent de 80% din pensonari au pensiile sub 800 de lei’, a spus Tudorache Caloian.

Cosul foamei

Institutul pentru Cercetarea Calitãtii Vietii a calculat care este cosul alimentar de care are nevoie un pensionar pentru a supravietui. În total, pentru o singurã lunã, un bãtran are nevoie de 268,61 lei pentru a-si asigura caloriile pentru un trai de subzistentã. Chiar dacã cercetarea este fãcutã la nivelul preturilor practicate pe pietele din Bucuresti, in general, costul produselor alimentare din tarã nu este cu mult diferit. În aceastã sumã care asigurã supravietuirea au fost incluse necesarul lunar de fãinã si produse din fãinã (12,9 kilo grame), cartofi (6 kilograme), carne (4,7 kilograme), lapte (10,4 litri), zahãr, ciocolatã (1,4 kilograme), ouã (23 de bucãti) peste (0,5 kilo – grame), orez (0,8 kilograme) etc. Ioan Stamate a spus cã majo – ritatea pensionarilor vas luieni nu au lunar suma de 268 de lei pentru a-si procura produsele alimentare. ‘Nu are omul bani, nu isi permite sã acopere acest necesar de alimente. Trebuie sã ne gandim cã mai ai de plãtit apa, gazele naturale, salubritatea, curentul electric si alte nevoi. Dacã ai o retetã mai scumpã, trebuie sã te imprumuti de la copii sau de la alti cunoscuti. În cazul pensionarilor singuri, situatia este si mai grea. Din actualele pensii nu ajung banii pentru acest cos minim de consum. Dar poate omul vrea sã mãnance ceva mai bun, sau mai mult, atunci ce face?! Ar trebuie ca pensia minimã sã fie de 1.000 lei si atunci ar avea toti pensioanrii cu ce trãi’, a spus Ioan Stamate.