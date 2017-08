Penitenciarul Vaslui, cel mai oropsit din tara

vineri, august 4, 2017, 3:00

Penitenciarul Vaslui se situeazã pe ultimul loc la nivelul intregului sistem penitenciar in ce priveste raportul dintre numãrul de cadre si numãrul detinuti, desi acelasi penitenciar este pe locul 8 – 10 la nivelul sistemului penitenciar ca efectiv de detinuti avuti in custodie. ßAtragem atentia cã nu existã nicio unitate penitenciarã in intreaga tarã care sã aibã o situatie mai proastã decat a noastrã in ce priveste resursele umane avute la dispozitie. Pentru aceasta, este necesarã asigurarea unui numãr suficient de personal pentru desfãsurarea misiunilor specifice in regim de legalitate si minimã sigurantã. În consecintã, solicitãm modificarea Statului de functii conform standardelor’, a declarat Constantin Roznov, presedintele Filialei Vaslui a Sindicatului National al Lucrãtorilor de Penitenciare. Reamintim cã SNLP, organizatie sindicalã majoritarã reprezentand salariati din sistemul administratiei penitenciare si Ministerul Justitiei, a declansat actiuni de protest pe termen nedeterminat, printre care refuzul muncii suplimentare in tot sistemul penitenciar, incepand cu 1 august.