P…icat sã fii, noroc sã ai!

marți, august 22, 2017, 3:00

Desi aveau posibilitatea ca, fãrã concurs, sã opteze pentru ocuparea prin detasare în interesul învãtãmântului a unuia din cele de 48 de posturi vacante de director sau director adjunct existente, prea putini profesori si-au arãtat interesul în acest sens. Au fost depuse candidaturi doar pentru 19 posturi de director, din 37 vacante, si pentru doar 4 din cele 11 posturi de director adjunct. Culmea, cei mai multi dintre candidati fac parte din rândurile celor care au picat la ultimul examen organizat în acest sens, în luna iunie, si, conform metodologiei, se situeazã la coada optiunilor de departajare. Din fericire pentru ei, cu putine exceptii, nu existã concurentã!

De aproape un an de zile, Ministerul Educatiei incearcã acoperirea, prin concurs, a tuturor posturilor de director si director adjunct a institutiilor de invãtãmant preuniversitar de stat, organizand in acest scop douã astfel de concursuri, ultimul in aceastã varã. De fiecare datã, in judetul Vaslui, numãrul doritorilor a fost mai mic decat cel al posturilor vacante, si, mai punand la soco tealã faptul cã unii au picat examenul, au rãmas incã scoli si licee cu functiile de conducere vacante. Este vorba de 37 de scoli si licee care incã nu au director confirmat pe post, la care se adaugã alte 11 posturi de director adjunct incã vacante. Pentru ocuparea acestora, Ministerul Educatiei a dat manã liberã ISJ sã facã o nouã selectie, de aceastã datã fãrã examen, doar cu sustinerea unui interviu, ocuparea acestor functii urmand a fi temporarã, prin detasare in interesul invãtãmantului. Chiar si asa, doar 28 de cadre didactice si-au arãtat interesul pentru a ocupa aceste functii de la 23 de scoli si licee, din care doar 4 pentru functia de director adjunct la diverse scoli. La fel ca la ultimul examen, la unele unitãti de invã tãmant este mare bãtaie pe functia de director, in timp ce altele duc lipsã de doritori de a le conduce. Astfel este cazul la Scoala Gimnazialã ßMihai Eminescu’ din Osesti, acolo unde sunt nu mai putin de trei candidati, sau la scolile din Pogonesti, Voinesti, Viisoara sau la Liceul Tehnologic ‘Dimitrie Cantemir’ din Fãlciu, unde sunt cate doi candidati. Culmea, cei mai multi dintre profesorii care au cerut detasare in interesul invãtãmantului pentru a ajunge, fie si temporar, la conducerea unei institutii de invãtãmant, fac parte din ìcontingentulî celor care au picat ‘cu brio’ ultimul examen organizat in acest sens. Unii dintre ei au reusit sã pice chiar la proba interviului, probã pe care acum trebuie sã o sustinã ca fiind eliminatorie pentru a ocupa functia mult doritã. Noroc cã nu au concurentã, pentru cã, conform metodologiei, nereusita la respectivul examen din iulie ii duce automat pe ultimul loc la departajarea intre candidati! Rãmane de vãzut, in cazul in care vor fi selectati pentru a conduce scolile, dacã respectivii directori vor demonstra sau nu cã nereusita la examen a fost doar un accident si vor face fatã responsabilitãtilor. Pentru cã, se stie, si cei din urmã pot fi cei dintai…