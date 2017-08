Operatiunea «vreau pasaport» s-a mutat în centru

marți, august 8, 2017, 3:00

Un grup de persoane au protestat ieri, în fata Prefecturii Vaslui, pentru a-si obtine pasapoartele. Pentru a fi ascultati de autoritãti, protestatarii au venit în Piata Civicã si cu copiii. Vasluienii au spus cã stau la coadã câte o sãptãmânã, si în fiecare noapte trebuie sã facã prezenta la ora 23.00. Prefectura Vaslui le-a transmis cetãtenilor nemultumiti cã Servicul de Pasapoarte lucreazã la capacitate maximã, iar pentru moment nu existã personal specializat pentru a face suplimentãri.

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasaportelor Simple Vaslui nu mai face fatã solicitãrilor venite din partea cetãtenilor. Supãrati cã au ajuns sã stea la rand cate o sãptãmanã, ieri, peste 30 de persoane au organizat un protest spontan, in fata Prefecturii Vaslui. Vasluienii nemultumiti au venit in Piata Civicã cu copiii mici, reclamand cã sunt bãtaia de joc a functionarilor de la Pasapoarte. Ei au precizat cã, in cursul zilei de luni, la ora 9.30 la sediul Serviciului de Pasapoarte Vaslui s-a pus un afis prin care persoanele care stãteau la coadã erau anuntate cã nu mai sunt locuri, ceea ce inseamnã cã vor trebui sã astepte panã vineri pentru a obtine un pasaport. ìSuntem multi care mergem in Anglia si alte tãri, unde ne trebuie pasaport. Zilnic, este un rand de peste 100 de persoane la Ppasapoarte. În fiecare noapte la ora 11.00 se face prezenta cu cei care stau la coadã, iar dacã nu esti acolo, pierzi randul. E un haos. Am venit aici, la Prefectura Vaslui, poate ne va lua cineva in seamã. Stãm cu copii mici zile la rand pentru a le scoate pasapoarte, pe aceastã cãldurã insuportabilãî, ne-a spus un vasluian. Protestatarii cer ca numãrul ghiseelor si functionarilor sã fie suplimentate si sã se departajeze clar numãrul cererilor solutionate care sunt inregistrate online si cele formulate de cãtre cetãtenii din Republica Moldova. ‘Nu este posibil ca o mamã sã stea trei zile la rand cu un copil de un an si jumãtate. Degeaba au program panã la 18.30, pentru cã aglomeratia este aceeasi. Altii stau cu copiii mici prin masini. Nu se poate asa ceva’, ne-a spus o mamã.

Se lucreaza la capacitatea maxima

Protestatarii au format o delegatie de trei persoane, care a avut o scurtã discutie cu subprefectul judetului Vaslui, Mircea Gologan. În urma intalnirii, cei prezenti la protest au primit promisiunea cã se vor lua mãsurile necesare pentru ca pasapoartele sã fie eliberate intr-o perioadã mai scurtã, fapt care sã ducã si la disparitia cozilor de la ghisee. ‘Nu au mai fost bonuri, iar persoanele nemultumite au venit la institutia noastrã. Eu le-am explicat cã in aceastã perioadã este foarte aglomerat si se lucreazã la capacitatea maximã a serviciului. Dar trebuie gãsitã o solutie. Programarea online a fost introdusã pentru a fi eliminate aceste cozi. Doar in Vaslui, Cluj si Bucuresti s-a introdus programarea online. Indiferent cate bonuri se dau, coada va fi in continuare foarte mare. Lipsa de personal de la Pasapoarte se cunoaste. Nu avem personalul disponibil sã facem suplimentãriî, a explicat Mircea Gologan. În ultimii doi ani, in judetul Vaslui a crescut constant numãrul solicitãrilor pentru eliberarea pasapoartelor. Dacã in luna iunie s-au rezolvat in fiecare zi 111 cereri, in luna iulie, numãrul dosarelor procesate a crescut la 140 pe zi, din care 24 sunt cereri online. ìUn numãr de 140 de cereri zilnic este capacitatea maximã a serviciului. Functionarii de acolo lucreazã sambãta si duminica. Trebui sã ii lãmurim pe oameni, sã gãsim o solutie. Pot merge in orice judet din tarã sã isi facã pasapoartele. Din luna ianuarie 2017, am avut zilnic peste 100 de cereri. Pentru cã e legal, vin la noi in judet persoane si din alte judete sã isi facã pasaport’, a mai spus Mircea Gologan.