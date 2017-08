«Olandezul»… muscãtor!

marți, august 29, 2017, 3:00

Plecat de ceva vreme în Olanda, un vasluian s-a crezut mai presus de lege, înjurând si amenintînd jandarmii pe care tot el îi chemase, supãrat pe un vecin care dãduse muzica ceva mai tare. Chiar si dupã ce a fost încãtusat, individul nu s-a potolit, încercând sã-i muste si sã-i loveascã cu picioarele pe jandarmi si politisti. În aceste conditii, în locul unui concediu linistit, individul ar putea ajunge în arest, urmând a fi cercetat pentru ultraj.

Duminicã seara, un cetãtean care locuieste in Zona Industrialã a municipiului Vaslui a reclamat la numãrul de urgentã 112 faptul cã vecinii de la o casã din apropiere tulburã linistea si ordinea publicã, dand muzica mult prea tare. La fata locului s-a deplasat o patrulã a Jandarmeriei, care a pus in vedere persoanei care asculta muzicã sã dea sonorul mai incet, timp in care a apãrut si reclamantul, vizibil aflat sub influienta bãuturilor alcoolice. Individul a solicitat patrulei de jandarmi sã-l pedepseascã exemplar pe ‘teroristul’ care a atentat la linistea publicã, in caz contrar, amenintand cã va lua singur astfel de mãsuri. ‘Jandarmii au trecut la legitimarea persoanelor, moment in care bãrbatul a devenit agresiv verbal atat cu persoanele prezente, cat si cu patrula de jandarmi, motiv pentru care i s-a pus in vedere sã se linisteascã, altfel se vor lua mãsuri legale impotriva sa. În continuare, bãrbatul le-a adresat injurii si amenintãri subofiterilor jandarmi. Din acest motiv, acestia au procedat la incãtusarea sa, moment in care acesta i-a muscat de maini si lovit cu picioarele pe jandarmi. Cel in cauzã a fost condus la sediul Politiei Municipiului Vaslui unde a continuat sã aducã injurii si amenintãri jandarmilor din cadrul patrulei de interventie. A fost instiintat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe langã Judecãtoria Vaslui cu privire la infractiunea de ultraj sesizatã de cãtre subofiterii jandarmi, care a dispus ca lucrãtorii de politie din cadrul B.I.C. Vaslui sã efectueze cercetãri, urmand ca dosarul de cercetare penalã sã fie inaintat cu propunerea de declinare a competentei Parchetului de pe langã Judecãtoria Vaslui’, se aratã in comunicatul transmis de IJJ Vaslui. ‘Olandezul’ recalcitrant va avea parte, in locul unui concediu linistit, de audieri la politie si o posibilã condamnare pentru ultraj, caz in care va face cunostiintã cu puscãriile autohtone.