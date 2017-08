O treime dintre scolile vasluiene nu sunt pregãtite pentru noul an scolar

joi, august 31, 2017, 3:00

Doar douã treimi dintre cele 713 unitãti de învãtãmânt preuniversitar au autorizatii sanitare de functionare si, cam în acelasi procent, au finalizat lucãrile de igienizare si curãtenia. Alta este situatia în cazul autorizatiilor ISU, de securitate la incendiu, doar 18,49% din cele 238 de unitãti scolare supuse autorizãrii având aceste avize.

Conform unei situatii prezentate de Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, cu trei sãptãmani inaintea inceperii noului an scolar, o treime dintre grãdinitele, scolile ori liceele vasluiene nu sunt pregãtite sã-si deschidã portile pe 11 septembrie. Astfel, din cele 713 unitãti scolare, din care 151 cu personaliztate juridicã, doar 63,02% au obtinut autorizatie sanitarã de functionare, restul fiind fie in curs de autorizare. Din cauza conditiilor specifice (localuri vechi, nereabilitate, lucrãri de igienizare nefãcute sau prost executate), unele nu au nicio sansã sã primeascã respectivul aviz din partea DSP. Nici nu este de mirare, catã vreme, la data de 20 august, doar in cazul a 14,35% dintre unitãtile scolare vasluiene se finalizase curãtenia si igienizarea, lucrãri care, in cazul a 58,12% dintre scoli, erau aproape terminate, fiind fãcute in procent de peste 80%. În acelasi timp, erau si scoli, e adevãrat putine, 1,19% din total, unde nu se fãcuse nimic in acest sens in acestã varã, iar in 3% diin cazuri, abia incepuse curãtenia. Nu este poate vina doar a conducerii unitãtilor respective ori a cadrelor didactice, care, bucurandu-se de vacantã, nu au mai trecut pe la scoalã, ci poate si a primãriilor, care, in calitate de ordonatori de credit, ar fi trebuit sã asigure fondurile necesare si chiar sã coordoneze activitãtile de igienizare. Ca o dovadã, 15,35% dintre unitãtile de invãtãmant nu au asigurate, panã la aceastã datã, stocurile de combustibil necesare incãlzirii in sezonul rece, un numãr egal dintre scoli avand deja procurat mai putin de jumãtate din combustibilul necesar. În acelasi timp, in peste 54% dintre unitãtile scolare este asiguratã cãldura pentru la iarnã, acolo unde conducerile scolilor si primarii au colaborat si s-au arãtat preocupati de conditiile in care vor invãta elevii. Situatia este chiar mai dezastruoasã in cazul autorizatiilor de securitate la incendiu acordate in unitãtile scolare din judetul Vaslui. Doar 18,49% dintre cele 238 de clãdiri care necesitã astfel de avize au intrunit conditiile pentru a le primi, pentru o parte din restul de 81,59% nefiind nici mãcar depuse documentatiile pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, desi termenul final pentru acest lucru expirã la data de 30 septembrie anul acesta. Conform datelor furnizate de ISU ‘Podul Înalt’, numãrul clãdiri sau spatiilor amenajate in clãdiri avand destinatia de invãtãmant, supraveghere, ingrijire sau cazare si adãpostire a copiilor prescolari, elevilor, studentilor, bãtranilor, persoanelor cu dizabilitãti sau lipsite de adãpost il intrece de departe pe cel al tuturor constructiilor si amenajãrilor din judetul Vaslui care se supun avizãrii si autorizãrii privind securitatea la incendiu! Asta in ciuda faptului cã pentru institutiile de invãtãmant a fost acordatã asistentã tehnicã de specialitate pe parcursul controalelor si a activitãtilor de instruire desfãsurate…