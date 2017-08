O sutã de pãrinti refuzã sã-si vaccineze copiii

luni, august 28, 2017, 3:00

La sfarsitul lunii iulie, Directia de Sãnãtate Publicã a dat alerta cu privire la avalansa de imbolnãviri cu rujeolã declansatã de la debutul verii, numãrul cazurilor inregistrate crescand de la 2, in 2016, si 10 cazuri, in primele 5 luni ale acestui an, la 156 de cazuri confirmate, intre care un deces al unui bebelus in varstã de cinci luni. Pe langã implicarea factorilor locali, inclusiv din cadrul primãriilor, si suplimentarea de urgentã, cu 7.700 de doze, a efectivelor de vaccin ROR disponibil, operatiunea de vaccinarea a copiilor si persoanelor care nu au fost niciodatã imunizati impotriva rujeolei decurge foarte greu. Astfel in luna iulie s-a reusit imunizarea a 1.686 de copii, iar in prima jumãtate a lunii august a doar 892 de copii din totalul de 4.509 copii si adulti aflati in evidente ca restantieri la vaccinarea cu ROR. Mai grav este faptul cã, in ciuda tuturor campanilor de promovare a vaccinãrii antirujeolice, a apelurilor factorilor responsabili, inclusiv de la nivelul comunitãtilor locale, si a asigurãrilor date de medici si specialisti in domeniu cu privire la riscurile minore la care se expun cei care se imunizeazã impotriva ‘bolilor copilãriei’, multi pãrinti inconstienti se opun vaccinãrii copiilor lor. Panã acum, la nivelul DSP Vaslui au fost raportate circa 100 de astfel de cazuri in care pãrintii si-au exprimat refuzul vaccinãrii propriilor copii, cu toate cã le-au fost explicate riscurile pe care le comportã acest lucru. ‘În ultimii ani, s-a fãcut simtit din ce in ce mai mult refuzul de a se vaccina, pe sine sau copiii, si, dacã inainte erau doar cazuri izolate, acum avem de-a face cu adevãrate epidemii, care, din pãcate, se vor face simtite si in anii urmãtori, dacã nu vom reusi sã imunizãm intreaga populatie, la fel cum se fãcea candva. De cele mai multe ori, aceastã impotrivire la vaccinarea copiilor este explicat de aparitia, in diverse mijloace de informare, in special de internet, a diverse articole ‘stiintifice’ care, din considerente pe care nu le intelegem, indeamnã la refuzul impotriva vaccinãrii’, explicã dr. Ionel Grecu, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Vaslui. Din pãcate, refuzul de a se imuniza comportã riscuri nu doar pentru cei implicati, cat si asupra intregii comunitãti, in special asupra copiilor in varstã de panã la 12 luni, a cãror protejarea ar trebui sã se facã ca urmare a asa numitului efect de grup, dacã cei din jur ar fi imunizati la tandul lor. În ciuda acestui lucru, dar si a faptului cã, fiind varã, o parte din persoanele neimunizate sunt plecate de la domiciliu, eforturile in vederea vaccinãrii tuturor persoanelor care intrã in grupa de risc de imbolnãvire cu rujeolã continuã, stocurile de va – ccin ROR existente la nivelul judetului fiind indestulãtoare. În afara dozelor deja transmise in teritoriu, la ca – binetele medicilor de familie, respon – sabili cu administrarea, DSP Vaslui mai are in stoc, la aceastã datã, 4.517 doze de vaccin ROR. ‘DSP colaboreazã cu toate autoritãtile publice locale si cu toti medicii de familie, in campania de promovare a vaccinãrii copiilor fiind implicati si asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari, in localitãtile unde existã servicii de asistentã comunitarã. Facem si pe aceastã cale un apel cãtre persoanele neimunizate sau ai cãror copii sunt la varsta la care trebuie vaccinati, de a se prezenta la medicul de familie in ve – derea imunizãrii’, a declarat Mihaela Vlada, directorul executiv al DSP Vaslui. Rujeola, cunoscutã popular si ca ‘pojar’ sau ‘cori’ este o boalã cu transmisie aerianã care, desi tratabilã, poate duce la complicatii, fiind mortalã pentru copiii sub varsta de un an, ce pot contracta bronsitã, pneumonie, encefalitã. Persoanele nevaccinate pot contracta boala fãrã ca ea sã se manifeste, virusul rãmanand in stare latentã, insã, in anumite conditii, se poate activa, putand duce la afectiuni grave, cum ar fi encefalitã sclerozantã, boalã mortalã. În plus, purtãtorii pot infecta la randul lor persoane nevaccinate, contribuind, uneori fãrã stiinta lor, la rãspandirea epidemiei.