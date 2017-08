O nouã sansã pentru ocuparea functiilor vacante de conducere din scoli!

marți, august 8, 2017, 3:00

În urma concursului organizat luna trecutã, în vederea ocupãrii posturilor vacante de director si director adjunct al institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat din judetul Vaslui, nu s-a reusit ocuparea a 31 de posturi de directori, aproape jumãtate din cele scoase la concurs. În cazul directorilor adjuncti au rãmas vacante 11 astfel de posturi, din totalul de 23 scoase la concurs. În aceste conditii, pentru ocuparea acestor posturi, ISJ Vaslui va organiza, pe 21 – 22 august, un interviu la care se pot înscrie cadre didactice care au calitatea de experti în management educational. Au sanse inclusiv cei care au promovat doar proba scrisã la unul dintre cele douã concursuri, dar si cei care nu au participat deloc la ele!

De aproape un an de zile, Ministerul Educatiei incearcã acoperirea, prin concurs, a tuturor posturilor de director si director adjunct ale institutiilor de invãtãmant preuniversitar de stat, organizand in acest scop douã concursuri, ultimul chiar luna trecutã. De fiecare datã, in judetul Vaslui, numãrul doritorilor a fost mai mic decat cel al posturilor vacante, 151 de director si 48 de director adjuncti, in ciuda faptului cã numãrul expertilor in management aducational calificati pentru a ocupa aceste functii este aproape triplu! La ultimul concurs, au fost scoase ‘la bãtaie’ 67 de posturi vacante de director si 23 de director adjunct, pentru care s-au prezentat in total 69 de candidati, din care unii, slab pregãtiti, au picat ‘cu brio’. În aceste conditii, nu este de mirare cã au rãmas in continuare neocupate jumãtate din posturile respective, 37 de scoli si licee neavand incã director confirmat pe post, la care se adaugã alte 11 posturi de directori adjuncti incã vacante. Cele mai grave situatii sunt la Liceul Tehnologic ‘Dimitrie Cantemir’ din Fãlciu si la Colegiul Agricol cu acelasi nume din Husi, acolo unde incã sunt vacante ambele functii de conducere. La alte douã licee, toate din Husi, Seminarul Teologic ‘Ioan Gurã de Aur’ si Liceul Tehnologic ‘Ioan Corivan’, dar si Clubul Sportiv Scolar Barlad, fie nu sa inscris nimeni la concurs, fie candidatii nu au intrunit media minimã, astfel cã posturile de director sunt in continuare vacante. Situatia posturilor de conducere a unitãtilor liceale din judet este destul de gravã, dat fiind cã in afarã de Fãlciu si Colegiul din Husi, la alte cinci licee, Liceul cu Program Sportiv, Liceul Tehnologic ‘Ion Mincu’ si Colegiul Economic ‘Anghel Ruginã’ din Vaslui si liceele din Vladia si Codãesti, nici un candidat nu si-a adjudecat postul de director adjunct. Pentru cã situatia este generalizatã la nivelul intregii tãri, Ministerul Educatiei a decis ocuparea posturilor vacante, prin detasare in interesul invãtãmantului, de cãtre cadre didactice care au calitatea de expert educational. Acestea se pot inscrie in acest sens la ISJ, precizand unitatea de invãtãmant si functia de care sunt interesate, urmand ca, ulterior, pe 21 – 22 august, sã sustinã un interviu la care le vor fi testate cunostiintele de legislatie scolarã. În cazul in care si in urma acestui interviu vor rãmane posturi vacante, conducerea ISJ va putea face o nouã selectie, directã, atat dintre candidatii admisi ‘fãrã loc’ sau care au promovat proba scrisã sau celelalte douã probe la unul dintre cele douã concursuri anterioare, cat si dintre cadrele didactice care nu au participat deloc la acestea. Singurii care nu vor putea participa la selectie sunt candidatii care au ‘picat’ complet la concursurile la care au participat. Conducerea ISJ Vaslui sperã ca, panã la inceputul anului scolar, sã gãseascã persoane calificate care sã preia, interimar, panã la organziarea unui nou concurs, atributiile de director sau, dupã caz, director adjunct ale unitãtilor de invãtãmant rãmase incã fãrã conducere.