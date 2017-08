Nelu Tãtaru, despre viata si opera «soldãteilor disciplinati» ai PSD în Vaslui

joi, august 31, 2017, 3:00

Modul in care s-au desfãsurat cele mai recente sedinte ale consiliilor locale Barlad si Husi, dar si cea din cadrul Consiliului Judetean, vine sã dovedeascã faptul cã PSD-ul si-a asumat pe deplin rolul de stãpan discretionar al judetului si se comportã ca atare. Acum se vede adevãratul motiv pentru care veselia social-democratã a fost asa de mare, cand au vãzut cã electoratul i-a mai votat incã un mandat, in 2016: au pus mana pe administratiile publice locale, si-au reglat majoritãtile, iar acum nici nu mai vor sã explice cum risipesc milioane de lei ale sãracului buget vasluian. Luãm de exemplu ceea ce s-a petrecut in sedinta CJ Vaslui, in care consilierii liberali, pe bunã dreptate, au intrebat cat costã, de fapt, modernizarea Casei Armatei din Vaslui, de vreme ce pretul se mãreste de la o sedintã la alta, ba 11 milioane de lei, ba 14 milioane de lei, ba, nefiind de ajuns, ar mai fi de scurs din banii publici alte 8 milioane de lei. La intrebãrile pertinente ale consilierilor PNL, vicepresedintele CJ Ciprian Trifan a rãspuns cu obrãznicie, mizand pe majoritatea care conferã PSD-ului posibilitatea de a fura linistit. Domnul Dumitru Buzatu, acest cerber al pesedistilor vasluieni, rãmane regizor de bazã in toatã batjocura pe bani publici, sãvarsitã in aceastã perioadã. Nu dã nicio explicatie, transparenta decizionalã a ajuns o optiune, iar firmele de casã si prietenii partidului infloresc. L-as intreba public pe domnul Dumitru Buzatu dacã ii place ceea ce se intamplã in CLM Barlad? Am inteles cã dansul s-a declarat a fi un ßtaliban’, dar chiar si asa, cu asemenea auto-etichetãri sfidãtoare si de prost gust, nu crede cã, din postura de presedinte de judet, ar fi cazul sã respecte si legea? Mihai Bozianu indeplinea toate conditiile pentru a deveni consilier municipal in CLM Barlad, insã o directivã de partid stupidã, a facut ca aceastã formalitate sã nu poatã fi indeplinitã. Fãrã nicio explicatie, mãcar! Soldãtei disciplinati, cei 10 consilieri barlãdeni din PSD au executat ‘abtinerea’ si au tãcut. Tãcerea lor derivã din neputintã. Sã fi explicat, mãcar, de ce calcã legea in picioare, lãsand de izbeliste orice minimã constiintã fatã de electoratul care a votat si PNL, nu doar ‘balaurul rosu’. Vom vedea in instantã cum se vor clarifica aceste lucruri, pentru cã domnul Buzatu si domnii consilieri PSD de la Barlad trebuie sã stie cã mai existã Justitie in aceastã tarã. Nu este totul doar o debandadã pesedistã. Si, dacã tot a venit vorba despre soldãtei disciplinati, putem vorbi si despre consilierii PSD de la Husi. E de notorietate ceea ce s-a intamplat pe 24 august, cand primarul Ioan Ciupilan, proptit intr-o majoritate PSD-PMP, s-a gandit sã facã ceea ce stie cel mai bine: circ! Consilierii liberali din CL Husi au vrut, printr-o atitudine publicã, sã atragã atentia asupra unui comportament abuziv al primarului. Domnul Ciupilan nu dã la timp materialele de sedintã, pune pe ordinea de zi, cu cãteva minute inainte de inceperea dezbaterilor, proiecte suspecte si nu respectã decizia CL de a desfãsura sedinta ordinarã in ultima zi de joi a fiecãrei luni. Consilierii liberali au vrut sã tragã un semnal de alarmã asupra acestor fapte, clare si pe deplin doveditoare, anuntand cã, tocmai din aceste motive, refuzã sã participe la urmãtoarea sedintã. Drept urmare, in loc sã trateze cu seriozitate o atitudine democraticã a unor consilieri, nemultumiti de modul in care primarul actioneazã, s-a apucat de fãcut circ si scamatorii, specifice domniei sale. Cu replici ca pe maidan, cu argouri care nu fac cinste unui primar de municipiu, domnul Ciupilan s-a crezut ‘destept’ si stãpan pe Consiliu si pe urbe. Din pãcate, aici trebuie sã subliniez atitudinea jenantã a consilierilor PSD din CL Husi. În marea majoritate sunt oameni cu pregãtire, cu un anumit statut public, dar care tac precum melcii si nimic nu sunt in stare sã spunã in sedinte. Dovada acestui aspect este reprezentatã de procesele verbale ale sedintelor de Consiliu. Desi ar putea sã sustinã fiecare un punct de vedere – cu sigurantã, mai de bun-simt decat al primarului Ciupilan, tac malc, acceptand sã devinã niste ‘ridicãtori de maini’, fãrã niciun fel de atitudine proprie. Toate aceste lucruri aratã cã PSDul lui Dumitru Buzatu a pus mana pe judet si face exact ceea ce pofteste. Vasluienii insã trebuie sã stie cã noi, liberalii – consilieri locali, judeteni si toti cei care activãm in PNL Vaslui, vom face tot ce ne stã in putintã sã nu-i lãsãm de capul lor pe pesedisti. Vom actiona insã, respectand legea si folosind toate parghiile opozitiei de a nu lãsa PSD Vaslui sã isi batã joc de acest judet si de oamenii sãi.

Dr. Nelu Tataru,

Presedinte PNL Vaslui