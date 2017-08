Muzeul «Vasile Pârvan», cel mai pãzit, Muzeul Judetean, cel mai… restaurat!

joi, august 31, 2017, 3:00

Pentru satisfacerea cerintelor unui proiect implementat din fonduri europene, care prevedea crearea de noi locuri de muncã, conducerea Muzeului „Vasile Pârvan” va angaja nu mai putin de 10 paznici, pãstrând, totodatã, la minim cheltuielile de personal. În acelasi timp, în mare crizã de specialisti, conducerea muzeului a cerut acordul consilierilor judeteni pentru modificarea organizgramei, prin transformarea unor posturi de consilier juridic, restaurator si supraveghetor muzeu în cele de muncitor calificat, bibliotecar si desenator artistic. În acelasi timp, Muzeul Judetean „Stefan cel Mare” are nevoie de încã un restaurator, pe lângã cei patru existenti, pentru îngrijirea vastei colectii etnografice, devenitã, se pare, piesã de rezistentã a institutiei.

În curand, Muzeului ‘Vasile Parvan’ din Barlad va avea o datã si jumãtate mai multi angajati decat ‘fratele mai mare’ de la Vaslui, Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’, dupã ce, zilele viitoare, va angaja nu mai putin de 15 persoane. Zece dintre acestea urmeazã sã ocupe posturi de paznic, ceea ce va face din muzeul barlãdean una dintre cele mai bine pãzite institutii publice din judet. Institutia va satisface astfel obligatiile asumate in cadrul proiectului finantat prin fonduri europene ‘Reabilitatarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad’ implementat prin Consiliul Judetean in perioada 20092012, de pãstrare a numãrului de angajati existent atunci (47) si crearea a zece noi posturi permanente, mentinand totodatã la minim cheltuielile de personal. Cele 10 persoane ar fi trebuit angajate imediat dupã final izarea proiectului, insã blocarea, in 2013, a angajãrilor in sistemul buge tar a fãcut imposibil atunci acest lucru. În afara celor 10 paznici, Muzeul ‘Vasile Parvan’ va face si alte noi angajãri, de aceastã datã de specialisti, un muzeograf si un supraveghetor muzeu, schema de personal ajungand la 59 de persoane, fatã de 40, cat numãrã organigrama Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’, in a cãrui subordine se aflã institutia barlã deanã. În plus, Muzeul ‘Vasile Parvan’ va face si o micã reorganizare, prin transformarea unor functii, cum ar fi cea de consilier juridic sau restaurator, angajand in schimb un muncitor calificat, un bibliotecar sau un desenator artistic, ‘pentru o mai bunã organizare si functionare a muzeului’.

Vasluiul, cu sumanele, Bârladul, cu aurul si argintul!

Dacã muzeul barlãdean isi intãreste paza, cel judetean, din Vaslui, mãreste corpul de restauratori ai obiectelor istorice din colectii. Dacã Muzeul ‘Vasile Parvan’, care are mai multe colectii si exponate, precum si o mult mai bogatã activitate expozitionalã, nu are decat un restaurator, conducerea Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’ considerã cã mai are nevoie de incã unul, pe langã cei patru deja existenti. Asa cã directoarea Ramona Mocanu a cerut, si a si obtinut, acordul consilierilor judeteni de transformare a unui post de referent din cadrul serviciului administrativ in cel de restaurator textil debutant. Cererea a fost motivatã prin nevoia de mentinere a vastei colectii etnografice, care numãrã ‘peste 150 de covoare vechi, 5 sumane, peste 50 de stergare traditionale si 100 de costume populare traditionale, care necesitã intretinere, restaurare, protejare’, asa cum se aratã in adresa inaintatã CJ Vaslui, semnatã de prof. dr. Ramona Mocanu, directorul institutiei. Munca acestui restaurator va fi deosebit de importantã pentru ‘atragerea de noi proiecte culturale nationale si europene cu largã deschidere pentru turism si publicul vizitator si includerea Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’ in diferite circuite interne si internationale’, se mai aratã in documentul semnat de directoarea Mocanu. Care turisti? Care public vizitator? Ce circuite interne si internationale? Sunt intrebãri la care, cel putin deocamdatã, directoarea Ramona Mocanu nu a gãsit rãspunsul, spre deosebire de colegii de la Barlad, a cãror performantã constantã in activitate i-a recomandat pentru gãzduirea, pentru o lunã si jumãtate, a exceptionalei expozitii ‘Aurul si argintul antic al Romanieiî. Revenind la noul restaurator, in sfera de activitate a acestuia nu apar insã si obiectele istorice care, in mod normal, nu ar trebui sã lipseascã din niciun muzeu care se respectã si care, la randu-le, ar avea nevoie de intretinere si conservare. Poate, steaguri ale lui Stefan cel Mare ori ale altor domnitori moldoveni, tapiserii ale Elenei Cuza, caftane ale vechilor boieri care aveau mosii pe aceste meleaguri, multi dintre ei cu functii importante la Scaunul Moldovei sau, dupã Unire, in al Principatului. Ori alte obiecte de prin conacele sau casele ilustrilor inaintasi cu care Vasluiul, candva cetate de scaun, se mandreste si care, dacã ar exista in colectia muzeului, ar avea si ele nevoie de ‘intretinere, restaurare, protejare’… Din pãcate insã, dupã intrarea, acum cativa ani, in reabilitare, atractia principalã a Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’ din Vaslui o reprezintã colectia etnograficã infiintatã de noua directoare si gãzduitã la parterul clãdirii, restul colectiilor fiind ‘exilate’ nimeni nu stie exact unde. În aceste conditii, pe viitor, nu ar fi exclusã vreo propunere de schimbare a numelui si statutului muzeului, din Muzeu Judetean in Muzeu al… satului vasluian!