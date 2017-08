Multi absenti si un eliminat

joi, august 24, 2017, 3:00

Proba scrisã obligatorie a profilului, la matematicã sau istorie, a examenului de Bacalaureat sesiunea de toamnã 2017, s-a desfãsurat în aceeasi notã de absenteism ca cea la limba si literatura românãm dar a avut si un „plus”: un eliminat din examen, pentru încercare de fraudare. Astãzi, urmeazã proba la alegere în functie de profil si specializare, iar de vineri încep probele orale de evaluare a competentelor.

Sesiunea de toamnã a examenului de Bacalaureat 2017 continuã in aceeasi notã de lipsã de entuziasm, 135 din cei 470 de candidati vasluieni inscrisi initial preferand sã ‘paseze’ proba scrisã obligatorie a profilului. Absenteismul este asemãnãtor cu cel inregistrat la prima probã scrisã, cea de limba si literatura romanã, procentul de aproape 25% fiind unul dintre cele mai mari inregistrat in ultimii ani. În plus, unul dintre candidati, care a sustinut aceastã probã la centrul de examinare de la Liceul Tehnologic ‘Stefan Procopiu’ din Vaslui, a fost eliminat dupã ce a fost prins incercand sã copieze, in ciuda faptului cã stia prea bine cã examenul este supravegheat inclusiv prin mijloace video. Din cei 334 de candidati care au sustinut, ieri, proba scrisã obligatorie a profilului, 98 au dat examen la istorie si 236 la matematicã. La iesirea de la examen, cei mai multi dintre absolventii de liceu au fost de pãrere cã, in ciuda asteptãrilor, subiectele au fost la fel de grele ca cele de care sau lovit in varã. Sesiunea de toamnã a examenului de Bacalaureat 2017 continuã astãzi cu proba la alegere a profilului si specializãrii, urmand ca, de vineri, sã inceapã probele orale, la care numãrul celor inscrisi este mai mare ca la probele anterioare. Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba romanã se va desfãsura in perioada 25 – 28 august, cea a competentelor digitale, pe 29 – 30 august, si ultima probã, Bacalaureatul 2017 urmand a se incheia cu Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limbã de circulatie internationalã, programatã pentru 30 – 31 august. Afisarea primelor rezultate se va face pe data de 1 septembrie, panã la ora 16.00, iar eventualele contestatii se pot depune in aceeasi zi, intre orele 16.00-20.00. Rezolvarea contestatiilor se va face in perioada 2 – 5 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afisate pe 6 septembrie.