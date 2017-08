Minivacanta se mãsoarã si în amenzi!

joi, august 17, 2017, 3:00

În cele patru zile de minivacantã, politistii au aplicat peste 700 de sanctiuni contraventionale, au retinut 43 de permise de conducere si au retras 8 de certificate de înmatriculare auto.

Pentru ca, in minivacanta de Sfanta Maria, cetãtenii sã se bucure in sigurantã de timpul liber, in perioada 11 – 15 august, zilnic, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui au desfãsurat activitãti in teren, pentru prevenirea faptelor antisociale, apãrarea patrimoniului public si privat, dar si pentru cresterea sigurantei rutiere si a transporturilor feroviare. În perioada 11-14 august a.c., au fost sesizate 77 de infractiuni, dintre care 26 de infractiuni contra persoanei si 24 de infractiuni contra patrimoniului. În aceastã perioadã, au fost surprinsi in flagrant 5 autori de infractiuni si fatã de 5 persoane au fost luate mãsuri preventive. Au fost aplicate 718 sanctiuni contraventionale, in valoare totalã de 296.554 de lei, dintre care 89 pentru nerespectarea normelor privind ordinea si linistea publicã. În urma activitãtilor desfãsurate in trafic, pentru salvarea de vieti omenesti, politistii au aplicat 558 de sanctiuni contraventionale prevãzute de OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, dintre care 7 pentru consum de alcool si 165 pentru vitezã neregulamentarã. De asemenea, politistii rutieri au constatat 10 infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Ca mãsurã complementarã, politistii au confiscat bunuri in valoare de 2.026 de lei, au retinut 43 de permise de conducere, dintre care 6 pentru consum de alcool si 18 pentru vitezã, fiind retrase 8 de certificate de inmatriculare auto.