Ministrul Justitiei îi invitã pe sindicalistii din ANP la discutii

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, ieri, cã a trimis o invitatie liderilor sindicatelor din ANP pentru a discuta, în data de 8 august, în legãturã cu adoptarea unui pachet de mãsuri în vederea rezolvãrii „problemelor sistemice din penitenciare”.

‘Le-am trimis o invitatie la dialog, pentru marti, orele 10.00, pentru cã avem in vedere un pachet mai mare de mãsuri care trebuie luate. Prioritare sunt modificarea legilor justitiei. Am finalizat proiectul de lege pentru modificarea legilor justitiei si in prim plan existã, incepand de ieri – alaltãieri, hotãrarea pilot pronuntatã de CEDO in legãturã cu problema sistemicã din penitenciare. Asadar, iam invitat pentru marti. Avem in vedere douã categorii de mãsuri, astfel cum sunt prevãzute si in hotãrarea pilot. Mãsuri concrete privind situatia din penitenciare, avem cele douã penitenciare unde au fost demarate procedurile pentru constructia acestora, avem mãsuri pentru modernizarea penitenciarelor existente, pentru extinderea sau constructia unor pavilioane noi in cadrul unor penitenciare existente, avem in vedere preluarea unor foste unitãti militare care nu mai sunt folosite, sunt dezafectate si care pot fi adaptate si transformate in unitãti penitenciare’, a spus Toader, intr-o conferintã de presã. Ministrul Justitiei a adãugat cã printre mãsurile avute in vedere pentru rezolvarea problemelor din penitenciare se aflã si supravegherea prin brãtara electronicã, dupã un model aplicat in Georgia. Pe de altã parte, Tudorel Toader a explicat cã recentele proteste ale unor angajati din ANP trebuie legate de modificarea Legii pensiilor. ‘Este perioada in care se asteaptã modificarea Legii pensiilor. Si, pe fondul acesta, fiecare categorie socioprofesionalã care are vocatie la legi speciale, in chip firesc, isi exprimã preocuparea fatã de perspectiva modificãrilor legislative. Pe fondul acesta, cred, incadrãm si nemultumirile exprimate de cãtre angajatii din penitenciare’, a spus Toader. Declaratia fãcutã de Tudorel Toader vine dupã ce ministrul a postat miercuri pe Facebook un mesaj cu referire la intalnirea convocatã pe 8 august. ‘CEDO – Hotãrarea pilot referitoare la conditiile din penitenciare. Foaia de parcurs va fi discutatã cu liderii sindicatelor din ANP, la sediul Ministerului Justitiei, pe data de 8 august 2017, incepand cu orele 10,00. Avem in vedere urmãtoarele: stadiul constructiei a douã noi penitenciare; modernizarea/ extinderea peniten cia – relor existente; posibilita tea transfor – mãrii unor foste unitãti militare, in unitãti penitenciare. Pe plan legislativ, avem in vedere urmãtoarele: finalizarea si adoptarea Statutului functionarilor din peniten ciare; punerea in aplicare a Legii referitoare la recursul compen sa toriu; posibile modificãri ale proiectului de lege referitor la gratierea unor pedepse; posibilitatea consacrãrii legislative a mãsurii supravegherii electronice’, a scris Toader pe Facebook.