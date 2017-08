Marele proiect de apã si canal a intrat în linie dreaptã

marți, august 29, 2017, 3:00

SC Aquavas SA Vaslui a mai fãcut un pas în pregãtirea marelui proiect de apã si canal în care sunt prinse 49 de unitãti administrativteritoriale. Societatea a desemnat un cîstigãtor din rândul firmelor care au depus oferte pentru ad judecarea contractului de asistentã tehnicã a proiectului.

Dupã incheierea procedurii de evaluare, urmeazã semnarea contractului de finantare, pentru serviciile de asistentã tehnicã si elaborarea cererii de finantare. Prac tic, castigãtorul va pregãti toatã documentatia pentru marele proiect de apã si canal: studiul de fezabilitate, documentatia de atribuire etc. Finalizarea licitatiei pentru asigurarea asistentie tehni ce este cel mai important pas in ceea ce priveste demara rea efectivã a lucrãrilor din cadrul proiectului. ‘Contractul de finantare este in valoare de circa 33 milioane lei. Acest contract de asistentã tehnicã va ajuta la implementarea proiectului de apã si canal din cadrul Programului Operational Infrastructurã Mare’, au precizat reprezentantii Aquavas Vaslui. Programul pentru dezvoltarea infrastructurii de apã si canal din judetul Vaslui este prevãzut in Master Planul intocmit in anul 2015. Lucrãrile de dezvol tare a retelelor de apã si canal vizeazã 49 de UAT-uri din mediul rural si urban. Valoarea totalã a acestui program este de 161 milioane de euro. Programul cuprinde peste 20 de contracte, perioada de derulare fiind 20142020. Proiectul se va fi derulat prin Ministerul Fondurilor Europene, finantarea fiind asi guratã din fondurile europene nerambursabile.