Mãrãsesti, în focul luptelor

Pe 10 august, generalul Scãrisoreanu reuseste, cu ajutorul rezervelor, sã refacã linia de luptã. O situatie deosebit de grea era la Divizia a 5-a, unde fuseserã cele mai mari pierderi, dar intrã in luptã si Divizia a 13-a romanã, care a trecut Siretul si se afla in preajma Mãrãsestilor. Comandantul Christescu rãmane la convingerea cã o contra-ofensivã este absolut necesarã pentru reglementarea situatiei, desi trupele sale erau obosite panã la epuizare si suferiserã pierderile despre care am vorbit anterior. Pe langã duelurile obisnuite de artilerie, de data aceasta intervin in luptã si mijloace mult mai moderne, aparatele de zbor, de o parte si de alta. Totodatã, insã, si inamicul se pregãtea de atac. Primii se ridicã din transee ultimii militari rãmasi din Regimentul 34, dar, cand se aproprie de transeele dusmanilor, observã cã rusii, care trebuiau sã le asigure flancul, nu se miscaserã deloc. De asemenea, o parte dintre camarazii lor n-au putut sã ii sustinã, datoritã perdelii de foc a inamicului. Cade comandantul, apoi alti ofiteri, la fel un capitan francez consilier. Un alt batalion ia locul primilor atacatori. Se pare cã, in general, atacul a fost fãcut prea devreme, dupã cum isi exprimã pãrerile unul dintre coloneii aflati in luptã. El cere o amanare, dar comandantul corpului de armatã considerã cã aceasta ar fi un semn de lasitate si considerã cã infanteria ‘nu trebuie sã stie ce sunt mitralierele’, repetand ordinul de atac. Din pãcate, ceea ce prevãzuse comandantul regimentului se adevereste, pierderile noastre sunt foarte mari si se petrece un fapt inedit. Vãzand multimea de vieti secerate, comandantul regimentului, cel care, de fapt, ar fi vrut sã amane atacul, se aseazã in genunchi si se adreseazã soldatilor cu: ‘Iertati-mã, fratilor.’ Este de ajuns sã spunem cã pe campul de onoare zãceau, deja, 16 ofiteri si 500 de soldati romani. Singurul rezultat a fost atingerea raului Susita, peste care nu sa putut trece. Cele mai cumplite pierderi lea avut Regimentul 34 Constanta (ce se refãcuse in judetul Vaslui, in comuna Poienesti), care a trebuit sã fie retras din front. Din 3000 de oameni, rãmãseserã numai 200 de soldati si 7 ofiteri. Un punct important pentru intreaga desfãsurare a luptelor era satul Doaga, ocupat de dusmani si fortificat de acestia. Douã regimente romanesti incearcã sã recupereze localitatea printr-un atac frontal. Focul inamicului este, insã, extraordinar de puternic, desi unele cuiburi de mitralierã fuseserã distruse de tunurile noastre de camp. Primele valuri de infanteristi romani sunt, practic, decimate. Un regiment de vanãtori incearcã un nou atac din partea de vest si obtine, la inceput, mici succese, reuseste, chiar, sã pãtrundã in marginea satului. Eroismul este insotit, insã, de noi pierderi masive, dar entuziasmul rãmane acelasi, chiar cei grav rãniti se ridicã de pe tãrgile in care erau transportati si cautã sã ii insufleteascã pe ceilalti. Totul a fost, in aceastã zi nefastã, zadarnicsatul Doaga nu a putut fi eliberat. Un aspect al tragediei suferite de romani este foarte impresionant. Cand comandantul ordonã retragerea, vede cã nu mai era cine sã execute miscarea, luptãtorii cu armele in maini zãceau pe pozitiile inaintate pe inamic. Ziua a fost favorabilã germanilor si austro-ungarilor, care au obtinut noi succese, mai ales in zonele ‘apãrate’ de rusi. Linia frontului a fost, astfel, impinsã spre nord, flancul romanesc fiind puternic amenintat. Desigur, dusmanii isi planificaserã exploatarea la maximum a succeselor obtinute. Ziua de 11 august, ca fiecare din cele precedente, va avea cronica ei de rãzboi. Generalul Christescu isi propune o inaintare a frontului pentru a-l fixa pe linia Susita Seacã, fixandu-si puncte de atac in urma cãrora sã realizeze o nouã linie de inaintare. În acest scop sunt aduse noi rezerve pentru completarea unitãtilor greu incercate. Pe frontul Diviziilor 5 si 9 romane, cu un sprijin ipotetic, in flancul drept, din partea diviziilor ruse, este preconizatã o actiune ofensivã, dar, in acelasi timp, incurajati de succesele obtinute in ziua precedentã, germanii pregãteau, si ei, o actiune asemãnãtoare. În prealabil, au concentrat mai multe mari unitãti, asigurandu-si superioritatea numericã. Ca de obicei, primul atac a fost efectuat asupra trupelor rusesti. În sectorul romanesc se efectua lupta de artilerie, ca pregãtire pentru atacul infanteriei. Romanii erau incurajati si de sosirea unor trupe rusesti de cavalerie, deoarece se considera cã aceste unitãti de elitã nu se vor retrage in debandadã, ca infanteristii. Cu opt minute inainte de preconizatul atac, comandantul Diviziei a 9-a romane aflã cã rusii din flancul drept au fugit deja, o fugã inexplicabilã, deoarece germanii abia incepuserã sã atace. Deci nu era vorba de luptã propriu-zisã, ci de hotãrari ale sovietelor soldãtesti care, in unele unitãti, trecuserã, chiar, la executarea propriilor ofiteri. Atacul a fost compromis de la inceput, impiedicat atat de lasitatea rusilor, cat si de numeroasele si eficientele cuiburi de mitralierã ale dusmanilor. Asa cã a urmat un ordin de retragere pe pozitiile de plecare din partea comandantului diviziei. Unitãtile care, totusi, au reusit sã inainteze, au trebuit sã facã fatã pericolului unei incercuiri, asa cã au fost nevoite sã dea inapoi. Generalul Ragoza, comandantul rus, fãrã sã discute cu colegul sãu roman, a dat imediat un ordin de retragere generalã, provocand, din nou, o spãrturã a frontului, de data aceasta deosebit de largã. Atacatorii germani se pozitioneazã in flancul trupelor romane, reusesc sã ajungã in spatele Divizii a 9-a romanesti, atacand gara si localitatea Mãrãsesti. Prin ocuparea acestor puncte au ajuns, practic, in spatele romanilor, situatia acestora devenind aproape disperatã. Unul dintre regimente este inconjurat si supus distrugerii. Cei mai multi militari mor, un numãr mai mic este luat prizonier. Totusi, prin sacrificiul acestui regiment, cu numãrul 40, se realizeazã o intarziere pentru inaintarea dusmanului, ceea ce duce la intrarea in foc a unor noi rezerve si la impiedicarea unui dezastru total. Punctele de foc sunt in jurul fabricii de zahãr, gara Mãrãsesti, viile Negro-Ponte. Un contra-atac realizat de Regimentul 35, in momentele in care germanii se considerau invingãtori, schimbã situatia, iar intunericul duce la incetarea luptelor. Sosirea unor noi unitãti din rezervã generalã face ca rezultatul luptelor sã fie, totusi, favorabil romanilor. Desi nu se realizase o inaintare spectaculoasã, consemnãm, totusi, o victorie a rezistentei, a statorniciei, in sensul cã obiectivele principale, respectiv localitatea Mãrãsesti, fabrica de zahãr si gara au rãmas, in final, in mainile romanilor. ‘Astfel se sfarsi aceastã zi grozavã, in care toatã rezerva de puteri a germanilor si dezorganizarea trupelor rusesti s-au unit pentru a pricinui catastrofa armatei romane si a Moldovei. A fost dat, insã, ca sangele rece si iscusinta comandantilor romani, bratul de fier si jertfa de sange a osteanului sã ridice, din nou, o barierã impotriva puhoiului nãvãlitor. Divizia a 9-a isi incheia bilantul celor 3 zile de luptã, cele mai grozave ale bãtãliei de la Mãrãsesti, in care ea stãtea mereu in mijlocul valtoarei. Ea avea durerea sã numere 143 de ofiteri si 6300 de soldati pierduti, 135 de mitraliere si 10 tunuri scoase din serviciu, dar putea sã afirme cã, prin aceastã jertfã, inchisese drumul dusmanului spre Mãrãsesti. Zilele de 9, 10 si 11 august sunt zilele de glorie ale Diviziei a 9-a romane.’ (Kiritescu, op. cit., p. 117) În zilele urmãtoare, atentia istoricilor se indreaptã spre schimbãrile de comandament determinate de contradictiile dintre generalul Christescu si generalul rus Ragoza, care niciodatã nu se puteau pune de acord. Desi Christescu isi dovedea atasamentul fatã de tarã si de pãmantul natal, Ragoza il invinuia mereu de intarzieri si inconsecvente in indeplinirea hotãrarilor comune. Desi meritele sale erau exceptionale, mai ales prin faptul cã reusise sã acopere, de fiecare datã, golurile fãcute de inamic in frontul romanesc, afarã de rusi, nici Marele Cartier Roman nu va avea o atitudine favorabilã fatã de el. În aceste conditii s-a ajuns la sacrificarea acestui demn comandant si la inlocuirea sa prin generalul Eremia Grigorescu. În felul acesta s-a incercat si o reconciliere cu rusii, deoarece se dorea pãstrarea, totusi, a unei colaborãri cat de cat multumitoare cu acestia. Germanii isi continuã tactica de a ataca cat mai mult fortele rusesti, evitandu-le, temporar, pe cele romanesti. Un exemplu a fost atacul de la Panciu, cand rusii, ca de obicei, vor ceda terenul. Aceastã infrangere rusinoasã are ecou la comandamentul rusesc, generalul Ragoza incercand o nouã regrupare a fortelor rusesti, cerandu-i generalului Grigorescu ca, in colaborare cu acestea, sã facã o retragere romaneascã la sase kilometri in spatele Mãrãsestilor. Eremia Grigorescu refuzã, insã, dovedindu-si, din nou, forta personalitãtii sale. Kiritescu ii face un tablou admirativ. ‘Generalul era o figurã mare si interesantã a rãzboiului nostru. Era intruparea tipului clasic a soldatului de rasã, mandru ca un muschetar, viteaz ca un cavaler medieval. Pe langã acestea, o solidã educatie militarã si tehnicã, un ochi sigur si o energie de fier. Optimismul sãu robust isi gãsea expresia in formule romantice, ce deveneau populare, impresionau corpul ofiteresc si masele soldãtimii si le ridica moralul. Deviza lui, ‘Pe aici nu se trece!’, devenise celebrã: cu faima ei trecuse generalul de pe frontul Oituzului pe acela al Mãrãsestilor.’ Domina cele mai grele situatii printr-o netulburatã incredere in sine si in puterea imprejurãrilor. Odatã, un obuz de mare calibru fãcu explozie in imediata sa apropriere, inspãimantand pe ofiterii din jurul sãu. Generalul ii linisti cu cuvintele: ‘N-aveti nicio teamã cand sunteti langã mine: nu s-a turnat incã obuzul care sã ucidã pe generalul Grigorescu!” (Kiritescu, op. cit. II, p. 110). Un om cu un astfel de caracter nu avea cum sã accepte sugestile generalului rus, asa cã, avand si aprobarea lui Prezan, ordinul de retragere este anulat, iar linia frontului roman, impreunã cu satul Mãrãsesti, este pãstratã. Pãrerea generalã era cã, odatã cu generalul Grigorescu, totul va merge din ce in ce mai bine.

Ca de obicei, reamintim consemnãrile din folclor ale evenimentelor istorice:

Bubuie tunul, Siretul plange,

Valea-i in sange, lupta e grea.

Dusmanul vine cu arma in manã,

Cu pieptul tare ca un obuz.

Scoalã-ti, romane, oastea strãbunã,

N-auzi cum plange natia ta?

A-nvins pe dusmanul ce vrea ca sã calce

Pãmantul tãrii de la Mãrãsesti.

În 1975 incã se mai cantau aceste

versuri in satul Tunsesti, comuna

Bogdãnita, judetul Vaslui

Dan Ravaru