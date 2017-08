Managerul Decusearã pleacã, problemele rãmân

miercuri, august 2, 2017, 3:00

Desi a anuntat încã din dupã-amiaza zilei de luni, 31 iulie, cã îsi va înainta demisia din functia de manager al Spitalului de Urgentã „Elena Beldiman” din Bârlad, Corneliu Decusearã a prezentat abia ieri, la Primãria Bârlad, hârtia prin care anuntã acest lucru. Asta nu îi încãlzeste câtusi de putin pe salariatii spitalului, întrucât acestia sunt în continuare în pericol de a-si pierde slujbele, din pricina gravelor probleme financiare ale unitãtii.

Fãrã a da prea multe explicatii, Corneliu Decusearã, care ocupa functia de manager interimar al Spitalului ßElena Beldiman’, a dat bir cu fugitii inainte de a propune mãcar o singurã solutie viabilã de redresare financiarã a spitalului. Contestat vehement de asistente, infirmiere si medici, deopotrivã, s-ar putea spune cã Decusearã a actionat exact asa cum acestia i-au cerut luni, 31 iulie. Atunci spiritele s-au incins la maximum, in special in randul personalului sanitar si auxiliar, care ia cerut demisia imediat ce a aflat cã nu se vor mai acorda tichete de masã si nici nu le vor mai fi plãtite unele sporuri de noapte, fiind chiar obligat sã presteze cinci ture de noapte, in loc de trei. În plus, miscarea fãcutã de fostul manager a fost pe undeva anticipatã incã din ziua protestului de cãtre primarul Dumitru Boros, care la numit in functie si care a admis bãrbãteste cã nu a fãcut cea mai bunã alegere. Edilul-sef a confirmat, ieri, faptul cã Decusearã si-a inaintat demisia si a anuntat cã deja a inceput sã caute un inlocuitor pentru acesta. ßÎntr-adevãr, am primit demisia domnului Corneliu Decusearã si deja am semnat decizia de incetare a mandatului cu caracter temporar, pe care l-a avut domnia sa in functia de manager al spitalului, incepand cu data de 1 august. Deocamdatã, ce pot spune este cã urmeazã ca in cel mai scurt timp posibil sã numim un alt manager, insã nu as putea acum nominaliza vreo persoanã, intrucat analizãm mai multe variante’, ne-a declarat primarul Dumitru Boros.

Problemele oamenilor ramân. Cine le rezolva?

Situatia financiarã dezastruasã a spitalului din Barlad – care are in prezent datorii de peste 9 milioane de lei, din care 3,6 numai la furnizorii de hranã, imagisticã medicalã si servicii de spãlãtorie – isi are rãdãcinile in managementul defectuos din ultimii ani. Practic, spun angajatii, nu a fost lunã in care unitatea sã nu inregistreze datorii uriase, din directii care mai de care mai variate. Primul manager care a atras atentia asupra acestor probleme – dar si antipatia celor care l-au pus si sustinut in functie – a fost Stefan Constantinciu. Acesta, in momentul in care a vorbit deschis in fata personalului spitalului si mai ales a primarului de la acea vreme, Constantin Constantinescu, a fost practic fortat sã isi inainteze demisia, in momentul in care a vãzut cã cei care il puteau ajuta in actul managerial au refuzat categoric sã facã acest lucru. Apoi starea de fapt sa mentinut si pe timpul mandatului Angelei Chirilã, care a plecat in primãvara acestui an de la carma unitãtii, fãrã a fi fãcut vreun efort pentru redresarea situatiei financiare, dar nu inainte de a semna, in secret, pentru incã patru ani, o serie de contracte despre care salariatii spun cã nu au decat un singur scop: ingroparea definitivã a spitalului si implicit declasificarea acestuia. Si ca dezastrul sã fie complet, managerul demisionar Decusearã a actionat acum precum Chirilã: a fugit, dar nu inainte de a arãta acuzator cu degetul si spre medicii spitalului, despre care a spus cã au fãcut mii de servicii medicale nedecontabile. Prin urmare, una dintre cele mai mari nemultumiri ale salariatilor rãmane secretomania din jurul tuturor contractelor spitalului, pe care vor sã le vadã fãcute publice, indiferent cã este vorba despre cele de achizitii, pentru furnizare de servicii sau cele semnate cu Casa Judeteanã de Asigurãri de Sãnãtate Vaslui. Si asta doar pentru cã, la momentul semnãrii lor, niciun membru de sindicat de la spital nu a fost consultat. ßPoate dacã am fi fost consultati, cu totul ar fi stat lucrurile acum. Cel putin in privinta unor servicii externalizate, a cãror internalizare o tot cerem de mai bine de un an de zile. Stim cã acest lucru presupune niste eforturi financiare consistente, insã dacã ne-am fi asezat la masã cu totii, nu se poate sã nu fi gãsit solutii. Am fost mereu dati la o parte si nu am inteles de ce mereu s-a fãcut totul in secret. Acum intelegem…!’, au mai spus unii nemultumiti.

„Demisia domnului manager nu rezolva nimic, chiar daca a cerut-o tot spitalul!”

Atat de crunt au fost loviti salariatii spitalului, incat au pierdut panã si tichetele de masã, pe care leau redobandit cu greu, in baza unei decizii a instantei date in premierã nationalã, pe vremea cand la conducerea spitalului se afla Stefan Constantinciu iar lider de sindicat era Cristi Puteanu. Liderul de acum, in spetã Irina Moraru, este de pãrere insã cã problemele spitalului sunt incã foarte departe de a fi rezolvate iar demisia lui Decusearã este doar ca o simplã bãtãlie castigatã in timpul unui rãzboi de lungã duratã. ßDemisia domnului manager nu rezolvã nimic, chiar dacã a cerut-o tot spitalul! Eu sunt de pãrere cã rezolvãri vor incepe sã fie gãsite doar dupã ce vom forma acea comisie din spital si ne vom aseza la discutii cu toti responsabilii, respectiv cu domnul primar, Consiliul de Administratie, Comitetul Director, furnizori si asa mai departe. În primul rand, trebuie spus cã rãmanem fermi pe pozitie si cerem in continuare, exact asa cum a spus si domnul primar, ca toti cei vinovati de situatia actualã sã plãteascã. În plus, domnul Decusearã, dupã cum stiti, ne-a prezentat in ziua protestului o serie de concluzii ale unui audit intern, care au dus la identificarea unora dintre vinovati. Îi cerem public sã sesizeze cu acele documente organele in drept, poate chiar DNAul, dacã este de competenta acestei institutii. De ce sã plãtim toti cei care muncim cinstit si vrem salarii pentru munca prestatã, in locul celor care au gresit?’, ne-a declarat Irina Mocanu.