Loviturã sub centurã

luni, august 28, 2017, 3:00

Ministerul Dezvoltãrii dã lovitura de gratie primarilor care au proiecte aprobate la finantare pe PNDL 2. Termenul pânã la care trebuie depuse documentatiile la Bucuresti s-a decalat, de la 30 noiembrie, la 30 octombrie! Schimbarea regulilor în timpul jocului – care la noi a devenit o practicã! – îi prinde descoperiti pe foarte multi primari. Administratiile care nu au început obtinerea avizelor încã din cursul lunii martie nu mai au timpul fizic pentru a finaliza procedurile. Iatã cum aratã circuitul hârtiilor (fãrã rost) în naturã: fãrã dosare depuse, nu se poate semna contractul de finantare, iar fãrã contract, investitia este pierdutã!

Ministerul Dezvoltãrii a luat o decizie soc pentru primari. Întocmirea documentatiilor aferente proiectele aprobate la finantare pe Programului National pentru Dezvoltare Localã (PNDL 2) trebuie incheiatã panã la 30 octombrie 2017. Modificarea a fost transmisã edililor in urmã cu cateva zile, dupã ce, initial, dosarele trebuiau depuse la Bucuresti panã la data de 30 noiembrie. Autoritãtile publice locale care nu finalizeazã procedura si nu semneazã contractele panã la data de 31 decembrie 2017 pierd finantarea pentru respectivele proiecte. Scurtarea termenului de obtinere a avizelor si altor acte cu o lunã de zile va fi un obstacol greu de trecut pentru primari. ‘Am primit, zilele acestea, o adresã de la Ministerul Dezvoltãrii, prin care suntem anuntati cã termenul de depunere a documentatiilor s-a decalat la 30 octombrie. Primarii trebuie sã se miste rapid. Nu este corect cã se schimbã regulile in timpul jocului. Primarii care nu au inceput intocmirea documentatiilor de cand au depus aviziul general de proiecte, adicã la sfarsitul lunii martie 2017, nu cred cã mai au timp sã facã documentatiile. Vorbesc de situatiile topografice, geodezice etc. Zilnic, trebuie sã stai pe drumuri pentru intocmirea dosarelor. Cine nu se miscã, pierde finantarea!’, a declarat Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu, presedintele Asociatiei Comunelor din Romania – Filiala Vaslui.

Greu cu avizele…

Liviu Parciu, primarul comunei Viisoara, spune cã decalarea termenului de depunere a dosarelor schimbã radical situatia in ceea ce priveste obtinerea avizelor etc. ‘Eu am depus pe PNDL 2 opt proiecte si am aprobate patru, care vizeazã contructia unui dispensar, a unui pod, a unei scoli si a unei grãdinite. Toate aceste avize se obtin tare greu. Spre exemplu, la proiectul privind contruirea podului imi trebuie un aviz hidrologic de la Apele Romane Iasi. Fãrã acest document, din care sã reise deschiderea podului, nu pot face studiul de fezabilitate si proiectul pentru aceastã investitie. Am deja o lunã de zile de cand umblu dupã acest act de la Apele Romane. Este foarte dificil’, a spus edilul. Chiar si fãrã recent anuntata schimbare a termenului de depunere a dosarelor la Ministerul Dezvoltãrii, Horatiu Cãrãusu, primarul comunei Bãcesti, se plangea de numãrul mare de avize care trebuie obtinut pentru fiecare proiect. ‘Acum, lucrez la obtinerea avizelor pentru un proiect care prevede modernizarea DC 127 Armãseni – Tibãnestii Bucli, pe o distantã de 5,6 kilometri. Numai pentru acest proiect imi trebuie sase avize, cerute in certificatul de urbanism. Sunt proiecte pentru care iti trebuie si zece avize! Celelalte proiecte pe care le avem privesc construirea unui dispensar, a unei scoli, a unui pod si a unei aductiuni de apã, valoarea totalã a proiectelor fiind de 151 miliarde de lei vechi’, a spus Horatiu Cãrãusu. Sunt doar douã exemple privitoare la dificultãtile pe care administratorii localitãtilor vasluiene le intampinã in demersurile lor de a primi avizele cerute. Cel mai probabil, marea majoritate a primarilor impãrtãsesc aceeasi nemultumire. Acum, odatã cu scurtarea cu o lunã a perioadei avute la dispozitie, nu este exclus ca multi edili sã abandoneze, pur si simplu, cursa pentru obtinerea avizelor, pentru cã nu mai au timpul fizic pentru completarea dosarelor.

256 de proiecte aprobate. Oare chiar degeaba?!

Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, avertizase primarii sã inceapã cat mai repede demersurile necesare pentru intocmirea documentatiilor la proiectele aprobate prin PNDL 2. ‘Nu lãsati intocmirea documentatiilor pe ultima secundã! Nu creati, astfel, o presiune asupra celor de la minister. Avem timp la dispozitie, asa cã nu vãd de ce nu am fi seriosi. Avem tot ce ne trebuie’, spunea recent Dumitru Buzatu. Ei bine, primarii nu au pus deloc presiune pe minister, fiind ocupati panã peste cap cu obtinerea hartiilor trebuitoare. Nu acelasi lucru se poate insã spune despre Ministerul Dezvoltãrii, a cãrui logicã depãseste puterea de intelegere a majoritãtii primarilor din tarã. Judetul Vaslui are declarate eligibile pentru finantare prin PNDL 2 un numãr de 256 proiecte, alocatia bugetarã de la bugetul de stat pentru perioada 2017-2020 fiind de 882.070.167 lei. Primarii din judetul Vaslui au depus peste 400 de proiecte pe PNDL 2. În total, proiectele primãriilor si ale CJ Vaslui se ridicau la suma de 1.666.992.940 lei. Printre comunele care primesc cei mai multi bani pentru reabilitarea infrastructurii rutiere se numãrã, Bogdana (7,1 milioane lei), Blãgesti (6,6 milioane lei), Ciobani (6,3 milioane lei), Albesti (6 milioane lei). Si CJ Vaslui are aprobate pentru finantare 17 proiecte de reabilitare a drumurilor judetene si a unor institutii de invãtãmant. Cea mai mare finantare in valoare de 33,5 milioane lei este alocatã CJ-ului pentru reabilitarea mai multor drumuri judetene pe directia Bãcani – Coroiesti – Bogdãnita.